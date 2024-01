Hybride (?) 992 laat zich zien op de Autobahn

Het kenteken zegt zelfs ‘EV’, maar vrees niet: zo ver is het nog niet.

Porsche 911-nieuws is er ieder jaar wel, maar dit jaar is er net even wat groter nieuws. Dit jaar staat namelijk de onthulling van de 992 Mk2 op de planning, oftewel de facelift van de 992. Dit omhelst niet alleen uiterlijke wijzigingen, maar ook een belangrijke primeur op technisch gebied.

We kunnen nu alvast een goede blik werpen op de auto, want @spotcrewda wist er eentje te spotten op de Duitse Autobahn. Het gaat hier om een Carrera, waarschijnlijk een Carrera GTS, afgaande op de velgen.

Uiterlijke verschillen zoeken bij een nieuwe Porsche is altijd een lastige opgave, maar toch vallen er wel een aantal dingen op. Zo zien we zien bijvoorbeeld dat de uitlaten meer centraal zijn geplaatst, á la 991 Mk2. Bij de grille achterop zijn de verticale spijlen verdwenen en ook de voorbumper is anders.

Het grootste nieuws bij de 992 Mk2 is echter het feit dat er voor het eerst een hybride 911 komt. Het is alleen nog niet duidelijk welke versies er geëlektrificeerd worden. Mogelijk komt er alleen een hybride topversie, net als bij de Mercedes SL. Dat zou dan een 911 Turbo S E-Hybrid worden.

Er zijn echter ook al Carrera’s met gele stickers gespot op en rond de Nürburgring. Een gele stickers duidt op een (deels) elektrische aandrijflijn, dus dat zou betekenen dat ook de Carrera een hybride wordt.

Als het goed is weten we later dit jaar meer, want de vernieuwde 992 gaat hoogstwaarschijnlijk in de loop van 2024 zijn opwachting maken. Uiteraard zullen we nog niet meteen alle versies te zien krijgen, want Porsche kan nu weer van vooraf aan beginnen met het introduceren van alle varianten.

