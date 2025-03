Deze RS6 bij Domeinen is GEEN neppert

Al zou je dat misschien wel denken door de lullige velgen.

Onze op één na favoriete occasionwebsite (Domeinen) heeft weer een verse voorraad auto’s waar op geboden kan worden. Daar zitten wederom een paar usual suspects tussen, zoals een witte C63 AMG en een zwarte Audi RS6. Je verwacht het niet.

Bij Domeinen kan het nooit kwaad om de vraag te stellen: is ‘ie wel echt? We zien weliswaar RS6-kenmerken, maar deze auto staat wel een beetje raar op z’n wielen. De velgen zijn duidelijk geen originele RS6-velgen en ze staan ook ver naar binnen.

Toch is dit een echte RS6, die gewoon op kleine velgen staat. Kijk maar naar de keramische remmen. Overigens is 20 inch niet eens zo klein, maar het staat gewoon lullig onder een RS6. Het is geen winterset, als je dat soms dacht, want er zitten Michelin Pilot Sport ZP-banden omheen. Misschien wil de eigenaar gewoon anoniem rondrijden (hij had ten slotte wat te verbergen), maar de RS6-badges zijn er dan weer niet afgehaald.

Enfin, het is dus een RS6. Om precies te zijn een RS6 Performance uit 2017. Deze heeft 55 pk extra ten opzichte van de standaard RS6, voor een totaal van 605 pk. Het koppel bedraagt 750 Nm. En dat zie je er dus niet aan af, in zo’n anonieme uitvoering.

De auto stond op Duits kenteken en heeft volgens de kilometerteller 38.826 kilometer gelopen. Op de foto’s ziet deze RS6 er nog redelijk netjes uit, op een klein deukje na. Misschien is dat niet eens zo’n gekke koop. Of wel. Je weet het nooit bij Domeinen.