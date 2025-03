Iemand betaalde 6 miljoen voor een 911, duurste ooit?

Uiteraard is dit niet de eerste de beste 911.

De kenners weten bij het zien van de headerfoto al genoeg: we gaan het hebben over de legendarische Ruf CTR, beter bekend als de Yellowbird. In 1987 pakte deze auto het record voor de snelste productieauto ter wereld, met een top van 342 km/u. Nu heeft de Ruf CTR een nieuw record gebroken.

Het betreft deze keer geen snelheidsrecord, maar een record op de veiling. Een Ruf CTR bracht dit weekend 6.055.000 dollar op, omgerekend 5.580.750 euro. Daarmee is het de duurste Ruf ooit geveild, en misschien wel de duurste 911. Maar daar komen we zo op terug.

Ondanks de typische Turbo-spoiler en de turbo’s was de Ruf CTR niet gebaseerd op de 911 Turbo. In plaats daarvan had Ruf een Carrera 3.2 genomen en die voorzien van twee turbo’s. Het resultaat was 469 pk, waar de toenmalige 911 Turbo maximaal 330 pk leverde.

Het Duitse Auto, Motor und Sport schreef geschiedenis door een topsnelheid van 342 km/u te noteren op de Nardoring. Daarmee werd de Ferrari F40 afgetroefd, maar ook Porsches eigen 959 werd in zijn hemd gezet. Die haalde ‘slechts’ 339 km/u bij dezelfde test.

Van de originele Yellowbird zijn er maar 29 gebouwd, en daarvan waren er maar negen daadwerkelijk geel. Een daarvan is nu dus geveild. Deze auto heeft een bijzondere optie: een zesbak in plaats van de standaard vijfbak. We vermoeden dat deze auto de 300 km/u nooit overschreden heeft, want er staat slechts 1.700 km op de teller.

Een fabrieksnieuwe Ruf Yellowbird is voor verzamelaars natuurlijk de Heilige Graal, vandaar dat deze auto 6 miljoen opbracht. Is het daarmee de duurste 911 ooit? Dat ligt er een beetje aan wat je meetelt. Er is een 911 GT1 raceauto geveild voor 7 miljoen dollar, maar die auto heeft eigenlijk weinig met een 911 te maken. Een Ruf CTR heeft alles met een 911 te maken, dus wat ons betreft is dit de duurste 911. Ook al heet ‘ie anders.

Foto’s: Gooding & Co