Skoda’s elektrische zevenzitter komt er eindelijk aan

Voor de mensen die veel kinderen hebben en tóch om het milieu geven.

Als je op zoek bent naar een elektrische zevenzitter heb je nog steeds weinig keuze. Als je geen busje wil en ook geen auto van een ton, blijven er niet veel opties over. De keuze is dan tussen een Kia EV9, een Peugeot e-5008, een Mercedes EQB en nog wat Chinees spul. Maar er komt binnenkort weer een optie bij, in de vorm van een gloednieuwe Skoda.

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers laat Skoda een glimp zien van het nieuwe model. De jaarcijfers waren overigens uitstekend. Skoda boekte een recordomzet en -winst. De operationele winst bedroeg 2,3 miljard, 30% meer dan vorig jaar. De Tsjechen wisten vorig jaar 1,09 miljoen auto’s te slijten. Je hoeft je dus over Skoda geen zorgen te maken.

Genoeg over de cijfers, laten we het over het nieuwe model hebben. Dit wordt een elektrische gezinsauto die plaats biedt aan zeven personen. Een dergelijk model ontbrak nog in het VAG-gamma. Op de teaserbeelden zie je alvast hoe de koplampen en achterlichten eruit gaan zien.

Hoe de rest van de auto eruit gaat zien kunnen we ook alvast invullen. Het wordt namelijk de productieversie van de Vision 7S. Die concept car kregen we drie jaar geleden al te zien. Als je even de suicide doors wegdenkt heb je een aardig beeld van de nieuwe Skoda.

Met 5,02 meter was de concept car een regelrecht slagschip, maar de productieversie wordt waarschijnlijk ietsje kleiner. Reken op een vergelijkbaar formaat als de Kodiaq, wat (optioneel) ook een zevenzitter is. Die auto is 4,76 meter lang.

Wanneer de nieuwkomer precies zijn opwachting maakt verklapt Skoda nog niet. Waarschijnlijk wordt ‘ie ergens later dit jaar onthuld staat de auto volgend jaar in de showrooms.