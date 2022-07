Volkswagen heeft software niet op orde: diverse EV’s vertraagd

De Volkswagen Groep en software lijkt geen goed huwelijk. Dit heeft gevolgen voor de betrokken automerken.

Goede software is essentieel met de auto van de toekomst. Waar voorheen de motor het hart was van de auto, is dat bij een EV eigenlijk de software. Natuurlijk staat een accupakket en een stel elektromotoren aan de basis, maar met goede software maak je of kraak je een auto.

Een puike actieradius, een goede afgifte van het vermogen, hulpsystemen aan boord, autonoom rijden. Alles valt en staat met de software aan boord van de EV. Juist op het gebied van software heeft de Volkswagen Groep de nodige problemen, daarover bericht Automobilwoche.

Vertraging

Dit geeft problemen voor de merken Audi, Porsche en Bentley. De agenda’s moeten herzien worden. Doordat Volkswagen de software niet op tijd weet te leveren worden nieuwe elektrische modellen naar achteren geschoven. In het geval van project Artemis van Audi zou de vertraging zelfs tot drie jaar zijn opgelopen door de problemen. Verder zijn dit de concrete issues die op tafel liggen:

Volledig elektrische Porsche Macan dreigt vertraging op te lopen

Audi Q6 e-tron dreigt vertraging op te lopen

Bentley wil in 2030 volledig elektrisch zijn: twijfel is of dat gaat lukken

De ontwikkeling van software binnen de Volkswagen Groep gaat schuil onder de naam Cariad. Het is niet de eerste keer dat softwareproblemen en VW in één adem genoemd worden. Met de lancering van de ID.3 kampte het Duitse automerk ook met allerlei issues. Die problemen werden uiteindelijk wel opgelost.