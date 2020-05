BMW stopt deels met ophaalprogramma

Het ophaalprogramma van BMW is stopgezet in dit deel van de wereld.

Een nieuwe auto bestellen, naar de plek gaan waar deze gebouwd is en de sleutels in ontvangst nemen. Bij onder andere BMW kun je tegen een meerprijs je gloednieuwe auto ophalen bij BMW Welt. Helaas voor de Noord-Amerikaanse markt heeft de Duitse autofabrikant slecht nieuws.

BMW heeft bekendgemaakt te stoppen met het ophaalprogramma voor inwoners van Noord-Amerika. Wie voor deze optie koos werd naar München gevlogen vanuit de Amerika’s, kreeg een rondleiding in BMW Welt, met de uiteindelijke onthulling van de auto tot gevolg. Voor de Amerikanen staat de auto op een tijdelijk kenteken geregistreerd zodat er een Europese roadtrip gemaakt kan worden. Vervolgens breng je de auto weer terug naar BMW. Het automerk zorgt er dan voor dat je nieuwe bolide naar de lokale dealer in Noord-Amerika wordt afgeleverd.

Het ophaalprogramma van BMW was een unieke ervaring die meteen een band schepte met je nieuwe auto. Helaas voor de Amerikanen zit het ophaalprogramma er niet meer in. Vanwege te weinig interesse is de service stopgezet, aldus een woordvoerder tegenover BMWBlog. In deze periode kon er überhaupt al geen gebruik worden gemaakt van de optie. De grenzen van de EU zijn gesloten voor personen buiten de EU vanwege de coronacrisis.

Foto: 18 nieuwe BMW i8 Roadsters in BMW Welt