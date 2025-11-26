Deze sensationele roadster met V8 weegt maar 1.190 kg!

Dat is nog eens beleving.

Écht lichte sportauto’s zijn praktisch uitgestorven. Zelfs de Lotus Emira met viercilinder weegt meer dan 1.400 kg. Vandaag hebben we echter een auto voor ons die écht licht is. En toch een dikke V8 onder de kap heeft. Wat wil je nog meer?

De auto in kwestie is de SP40 Restomod Speedster van Iconic Auto Sports. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is het geen restomod, maar staat de auto op een nieuw chassis.

Wel is de auto duidelijk geïnspireerd op het verleden. Om precies te zijn is het een hommage aan de Ford Model 40 Special Speedster, een one-off uit 1934. De SP40 is echter een stuk lager en breder dan het origineel, waardoor het een soort hotrod wordt.

De carrosserie is volledig opgetrokken uit carbon, en is geplaatst op een buizenchassis. Verder is het een hele compacte en minimalistische auto, zonder dak. Dit alles zorgt ervoor dat de SP40 slechts 1.190 kg weegt.

De motor is ook historisch verantwoord, want dat is een Ford V8. Waar het origineel een 3,6 liter V8 had, is deze SP40 voorzien van de welbekende 5,0 liter Coyote V8. Net als in de huidige Mustang GT is deze goed voor 480 pk. Deze SP40 is echter zo’n 550 kg lichter dan de Mustang…

Met het lage gewicht, het open dak, de V8 en de handbak moet dit een ware sensatie zijn om te rijden. Wat voor prijskaartje hieraan hangt is niet bekend, maar dat zal ongetwijfeld niet mals zijn. Maar deze auto biedt waarschijnlijk meer beleving dan menig Ferrari.