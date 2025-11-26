Vernieuwde Opel Astra wordt heel herkenbaar in het donker

Ook Opel gaat mee in de kermistrend.

De huidige Astra oogt nog hartstikke fris en fruitig. We hebben absoluut niet het gevoel dat deze auto toe is aan een facelift. Toch vind Opel het tijd voor wat nieuws. Deze generatie Astra is ten slotte alweer vier jaar op de markt.

Opel toont nu de eerste beelden van wat ze noemen een ‘nieuwe generatie’. De achterkant oogt echter precies hetzelfde. Dus het lijkt gewoon te gaan om een facelift. Voor een nieuwe generatie zou het ook een beetje vroeg zijn.

Aan de voorkant wordt er wel een belangrijke wijziging doorgevoerd. De Astra krijgt namelijk een verlicht ‘kompas’ in de grille. Dit sluit naadloos aan op de trend van verlichte grilles. Naast BMW’s kun je straks dus ook Opels in één oogopslag herkennen in het donker.

Het kompasdesign zagen we eerder al op twee concept cars: de Opel Experimental uit 2023 en de Corsa GSE Vision Gran Turismo die dit jaar op de IAA stond. Nu gaat Opel dit nieuwe gezicht dus eindelijk naar een productieauto brengen.

Opel laat ook alvast een velg en een kont zien. Aan de achterkant kunnen we eigenlijk geen noemenswaardige verschillen ontdekken met de huidige Astra. Het nieuws speelt zich dus echt aan de voorkant af. En het velgdesign is ook nieuw.

Verdere informatie over de vernieuwde Astra is nog summier. Opel verklapt ook nog niet wanneer deze auto onthuld wordt, maar dat zal binnenkort zijn. Mocht je net op het punt staan om een Astra te bestellen, dan moet je misschien nog even wachten. Of juist niet.