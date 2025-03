Deze bloedmooie EV weegt minder dan 1.000 kg!

Mooi, licht en relatief betaalbaar: dit is de EV van je dromen.

Wouter reed eerder deze week in een elektrische ‘sportwagen’ (de GranTurismo Folgore), maar dat is een auto die 2.260 kg weegt. En zelfs de elektrische hypercar van Lotus weegt 1.887 kg. Een EV die daadwerkelijk licht is zou dus een ware revolutie zijn.

Aangezien we (vooralsnog) niet op Lotus kunnen rekenen, is er nu een ander Brits bedrijf opgestaan. Longbow Motors presenteert een elektrische sportwagen die slechts 995 kg moet wegen. En de dakloze versie is nog eens 100 kg lichter. Dat is überhaupt extreem licht, niet alleen voor EV-begrippen.

De Longbow staat op een aluminium chassis, met carrosseriedelen van lichtgewicht composietmateriaal. Verder geven ze nog niet al hun geheimen prijs, maar de stoelen zien er ook vrij lichtgewicht uit. Dit zijn gewoon kussentjes die op de cabine zijn geplakt.

Er zijn dus twee varianten: een Roadster en een Speedster. De Roadster is verwarrend genoeg een coupé. Het design van de auto’s voelt heel erg Italiaans aan, maar dat is een groot compliment. De Roadster doet een beetje denken aan een kruising tussen een Alfa Romeo Disco Volante en een Ferrari 12Cilindri.

Met dit gewicht kan de accu nooit heel groot zijn, maar Longbow belooft toch een WLTP-range van 442 kilometer. Met een laag gewicht en een gestroomlijnde koets heb je natuurlijk ook minder accucapaciteit nodig. 1.000 pk heeft deze auto ook niet nodig: 436 pk is méér dan genoeg om de Longbow af te schieten.

Het wordt ook geen peperdure sportwagen: de Roadster heeft een vanafprijs van £64.995, omgerekend €77.000. De Speedster is een stukje duurder, met een vanafprijs van een ton. Het klinkt allemaal fantastisch, maar we moeten natuurlijk niet te vroeg juichen. Een nieuw sportwagenmerk is gedoemd te mislukken, al helemaal als het een Brits merk is. Maar onze zegen hebben ze in ieder geval.