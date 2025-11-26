Vergeet de Renault 5, de nieuwe Micra is gearriveerd in Nederland

Gaat dit model Nissan een broodnodige boost geven?

De verkopen van Nissan zijn gestaag aan het dalen in Nederland. In 2019 wisten ze nog 13.683 auto’s aan de man te brengen, dit jaar staat de teller nog maar op 3.659. Nissan kan een nieuwe verkooptopper dus heel hard gebruiken. Gaat de nieuwe Micra dat worden…?

Daar gaan we binnenkort achter komen, want de eerste nieuwe Micra’s staan op Nederlands kenteken. Dat zijn uiteraard de demo’s. Nissan heeft 45 exemplaren op kenteken gezet, die verspreid worden over evenzoveel dealers.

De Renault 5 is aardig populair: daar zijn er meer van verkocht dan van het hele Nissan-gamma bij elkaar. Dat belooft veel goeds voor Nissan. Of niet…? Want de Renault 5 is juist zo leuk omdat het een verwijzing is naar de oude R5. En die vlieger gaat bij de Nissan Micra niet op. Dat is een slecht vermomde Renault 5.

Het succes van de Renault 5 zit ‘m verder in de scherpe prijs. Maar ook op dat punt is de Nissan minder interessant. De Micra kost €29.590, terwijl een gelijkwaardige Renault 5 €27.990 kost. En de goedkope instapper, die bij Renault €24.990 kost, is bij Nissan helemaal niet leverbaar. Nu is die versie wat minder interessant wegens het gebrek aan een DC-lader, maar toch.

De Nissan zal dus sowieso minder goed gaan verkopen dan de Renault 5, maar alle beetjes zijn welkom bij Nissan. En uiteindelijk is de nieuwe Micra gewoon een prima product. Dus als je trouwe Nissan-klant bent, moet je deze auto vooral kopen.