Vergeet de Renault 5, de nieuwe Micra is gearriveerd in Nederland

Gaat dit model Nissan een broodnodige boost geven?
De verkopen van Nissan zijn gestaag aan het dalen in Nederland. In 2019 wisten ze nog 13.683 auto’s aan de man te brengen, dit jaar staat de teller nog maar op 3.659. Nissan kan een nieuwe verkooptopper dus heel hard gebruiken. Gaat de nieuwe Micra dat worden…?
Daar gaan we binnenkort achter komen, want de eerste nieuwe Micra’s staan op Nederlands kenteken. Dat zijn uiteraard de demo’s. Nissan heeft 45 exemplaren op kenteken gezet, die verspreid worden over evenzoveel dealers.
De Renault 5 is aardig populair: daar zijn er meer van verkocht dan van het hele Nissan-gamma bij elkaar. Dat belooft veel goeds voor Nissan. Of niet…? Want de Renault 5 is juist zo leuk omdat het een verwijzing is naar de oude R5. En die vlieger gaat bij de Nissan Micra niet op. Dat is een slecht vermomde Renault 5.
Het succes van de Renault 5 zit ‘m verder in de scherpe prijs. Maar ook op dat punt is de Nissan minder interessant. De Micra kost €29.590, terwijl een gelijkwaardige Renault 5 €27.990 kost. En de goedkope instapper, die bij Renault €24.990 kost, is bij Nissan helemaal niet leverbaar. Nu is die versie wat minder interessant wegens het gebrek aan een DC-lader, maar toch.
De Nissan zal dus sowieso minder goed gaan verkopen dan de Renault 5, maar alle beetjes zijn welkom bij Nissan. En uiteindelijk is de nieuwe Micra gewoon een prima product. Dus als je trouwe Nissan-klant bent, moet je deze auto vooral kopen.
Reacties
Johanneke zegt
Ben heel benieuwd naar de economie achter dit soort modellen. Ook de Mitsubishi’s, al zijn die nog erger copy paste. Wat verdient Nissan aan zo’n auto?
mjpamsterdam zegt
Zullen wel niet veel meer dan die 45 op kenteken worden gezet.
utregcity zegt
Dat de 5 het goed lijkt te doen, is omdat ze allemaal naar MyWheels gaan. Het staat hier vol met die dingen. Misschien kan Nissan hierop meeliften?
Johanneke zegt
Ik zie ze ook al genoeg “particulier” rijden hoor. Zullen wel geleased zijn, maar is echt niet enkel deelauto.
kniesoor zegt
In Rotjeknor en het zuidwestelijk buitengebied idem dito. Dus de afhankelijkheid van deeloto-exploitanten zal wel meevallen.
mashell zegt
Slim van MyWheels. De Renault 5 is één van de weinige goedkope auto’s die de aandacht trekt.
kniesoor zegt
Mij spreekt het uiterlijk van de R5 meer aan, dus die zou de voorkeur genieten. Maar altijd goed als er wat te kiezen is, ook al is het slechts een rebadge.
Klojum zegt
Tsja, een auto met spleetogen vind ik zelf nou niet echt een aantrekkelijke optie.
cossiekiller zegt
Nissan is wel veel betrouwbaarder dan Renault… ;-)
mashell zegt
Tuurlijk want Nissan is Japans!
Ordas zegt
Waarom zou je in ’s hemelsnaam voor een surrogaat gaan, die ook nog duurder is en minder goed smoelt?
Wat mij betreft kansloos…
Joris24 zegt
Vanaf 30.000 euro… Goeiedag wat een geld voor een anonieme b-segmenter met 120pk… Ik word oud.