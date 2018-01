Deze Skyline Cabrio heeft speakers in de hoofdsteunen

Het zijn zelfs heuse Bose-items. En dat voor slechts 25 mille!

Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Op basis van die uitspraak en de verkoopcijfers kunnen we concluderen dat Nederland voor een groot gedeelte uit ‘boeren’bestaat. Vrij vertaald: men vindt het belangrijk om een auto te kopen van een gerenommeerd merk. Dat geld overigens voor veel landen in de ”Oude Wereld.’ Op andere continenten dan Europa is men sneller geneigd een ander merk te overwegen. Met name als het gaat om een ‘premium’ merk. Bij premium is een goede prijs-kwaliteit ondergeschikt aan beleving.

Lexus bouwt al jaren auto’s die minimaal mee kunnen komen met de concurrentie, maar nog altijd is het lastig voor ze om mensen uit een BMW of Mercedes-Benz te halen. Voor Infiniti geldt hetzelfde. Zelfs met alle Formule 1 exposure (er was zelfs een Sebastian Vettel Infiniti) is het een merk dat een rol speelt in de marge. Is dat erg? Nou, als je in de markt bent voor een leuk gebruikt exemplaar kan het wel goed uitkomen. Neem deze chique cabriolet als voorbeeld. De Infiniti G37 GT Cabrio is de open variant van de V36 generatie van de G37. In Japan wordt deze auto gewoon als Nissan Skyline verkocht. De Skyline is altijd een sportieve middenklasser geweest, iets groter dan een BMW 3 Serie en concurrenten.

Dit exemplaar komt uit 2010 en heeft sindsdien iets meer dan 100.000 kilometers gelopen. Okee, 25 mille is niet misselijk, maar je krijgt er wel enorm veel auto voor terug. Ten eerste de motor. De VQ37VHR kennen we natuurlijk uit de Nissan 370. In de Infiniti G37 is deze goed voor 320 pk en 360 Nm. Meer dan voldoende om de 1.900 kilogram zware auto in 6,4 seconden naar de 100 km/u te spurten. Die 6,4 seconden was voor de versie met 7-traps automaat. Er was ook een versie met handgeschakelde zesbak, die deed het in 6,2 seconden. Maar die zijn onvindbaar, lijkt het. De topsnelheid is overigens het bekende driecijferige getal dat door elk merk toegepast wordt.

Een ander aspect om voor zo’n Infiniti te gaan: alles zit er op. Geen ellenlange optielijsten met items die er gewoon op horen te zitten, maar gewoon uitrusten met alle mogelijke spulletjes. Deze G37 GT in Premium uitvoering is daarop geen uitzondering. Naast de Bose-speakers in het interieur heb je leder, 19″wielen, navigatie met spraakbediening, actieve cruise control, stoelverwarming, windschot, bi-xenon en ‘alles elektrisch’: stoelen, ramen, spiegels en dak. Dat dak is een driedelige hardtop. Nu ben ik persoonlijk niet zo’n fan van klapdak-cabrio’s, maar eerlijk is eerlijk: ook dicht smoelt de G37 uitstekend. Kopen? De eigenaar wil er graag 25 mille voor hebben, de advertentie kun je hier bekijken.