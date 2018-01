17 interessante feitjes over de autoverkoop in 2017

Hoe heeft Kia het gedaan? Leeft Lancia nog? Doet Mitsubishi nog mee? We hebben de meest opmerkelijke feitjes voor je verzameld.

Het was weer een veelbewogen jaar qua autoverkopen in Nederland. Er zijn gelukkig geen bijtellingmonsters meer die de markt ernstig verstoren. Wel zien we dat auto’s alsmaar schoner worden en dat natuurlijk andere alternatieve aandrijflijnen gemeengoed aan het worden zijn. Alhoewel je daar niet al te veel bij moet voorstellen. Een zeer klein percentage is volledig elektrisch en slechts 2 extra exemplaren rijden op waterstof. Inderdaad, er zijn 2 Toyota Mirai’s bijgkomen afgelopen jaar. We hebben al enkele overzichten gemaakt over de verkopen van 2017. In dit overzicht kun je lezen welke modellen heel populair waren en in dit artikel worden de verkoopstumpers vermeld. We hebben op de redactie nog eens aandachtig de verkoopcijfers doorgenomen en dit zijn 17 opmerkelijke feiten van 2017:

1. BMW 2 Serie

De BMW 2 Serie met voorwielaandrijving is veel meer in trek dan met achterwielaandrijving. Er werden gezamenlijk 338 stuks van de Coupé (rijtest) en Cabriolet verkocht. De ‘Tourer’-modellen zijn bijna 7 keer populairder (2.319 exemplaren). Op zich te verwachten dat de MPV’s beter verkopen, maar dat het verschil zo groot is, moet de liefhebber pijn doen.

2. Citroen C-Zero

Elektrisch rijden is nu ook bij Citroen een de toekomst. De Citroen C-Zero werd maar liefst 12,5 keer beter verkocht dan vorig jaar. In absolute aantallen is nog heel bescheiden. In 2017 waren het 25 (tegen 2 het jaar ervoor). Nog steeds staat het in schil contrast met de veel populairdere Nissan Leaf (411 stuks), een overjarig model dat dit jaar vernieuwd wordt.

3. Ford Edge

Een auto die tweemaal populairder was dan vorig jaar is de Ford Edge. Dit SUV-bakbeest van Ford zie je bijna nooit rijden, terwijl crossovers toch erg populair zijn. Vorig jaar werden er 47 op kentekent gezet, tegen 27 stuks in 2016.

4. Infiniti

Infiniti heeft het lastig. Hun meest populaire model is de Q30. Op zich logisch, maar dat er slechts 80 stuks van verkocht worden spreekt wel boekdelen. Nummer 2 is de Infiniti Q50 met, tromgeroffel: 12 stuks.

5. Volvo V70

De titel ‘best verkochte oude voorraadauto’ lijkt naar Volvo te gaan. In 2017 werden er maar liefst 335 exemplaren van de Volvo V70 verkocht. De productie van deze iconische stationwagon werd in 2016 al gestaakt.

6. Volkswagen Touareg

Ondanks dat Volkswagen een enorm populair merk is, slaan niet alle modellen even goed aan. De Touareg (rijtest) was een drama qua verkopen: slechts 10 werden er op kenteken gezet. Ook de Sharan (87 stuks) is geen hardloper.

7. Toyota GT86

Dat kleine, betaalbare coupe’s hopeloos uit de gratie zijn en overgestileerde crossovers enorm populair zijn blijkt wel uit de verkoopcijfers van Toyota. De nieuwe CH-R werd maar liefst 4.502 keer verkocht. Van de GT86 (rijtest) werden er 4.498 stuks minder op kenteken gezet. Au.

8. Fiat 124 Spider & Mazda MX-5

Hoe goed doet de nieuwe Fiat 124 het eigenlijk? En hoe verhoud deze Japanse Italiaan (rijtest) ten opzichte van de donorauto? Het kan beter. De 124 vond 74 eigenaren, maar de MX-5 is aanzienlijk populairder met 190 stuks.

9. Range Rover

Meer dan de helft van alle Land Rovers zijn Range Rovers! Daarbij moeten we wel vermelden dat de Evoque het leeuwendeel tot zich neemt (627 stuks). De Sport is nummer 2 (219), de Range Rover Velar staat 3 (183 stuks). Reken maar dat de Velar (rijtest) nog voorbij gaat aan de sport. De enige échte Range Rover doet het met 131 exemplaren helemaal zo slecht nog niet.

10. Suzuki Jimny

De Jimny is over zijn top heen. Suzuki deed het erg goed in 2017, met 10.889 verkochte auto’s. Alle modellen waren minimaal goed voor 1.000 verkochte units of meer, behalve de Jimny (ondanks dat het een goedkope vierwielaandrijver is) daar werden er 5 voorzien van een setje gele platen.

11. Nissan Qashqai

Meer dan de helft van alle verkochte Nissans (12.647) is een Qashqai (6.993 exemplaren). Letterlijk een cashcow voor het Japanse merk. De nieuwe Micra slaat overigens ook erg goed aan met 2.439 stuks.

12. Honda

Er zijn tijden geweest dat ze bij Honda konden lachen om de verkoopcijfers van Hyundai. Tegenwoordig niet meer. De Zuid-Koreanen deden het in 2017 in Nederland 10 keer beter dan Honda. (13.979 tegen 1.368 stuks). Dat moet pijn doen. De gloednieuwe CR-V, toch een speler in de populaire crossover klasse, weet geen potten te breken: 67 stuks in 2017 is gewoon zwaar teleurstellend. Laten we hopen dat de levering van het nieuwe model nog op gang moet komen.

13. Lancia

Lancia leeft nog! Althans, er zijn ‘nieuwe’ Ypsilons geregistreerd: 10 maar liefst.

14. Porsche

Is Porsche nog eigenlijk wel een sportwagenmerk? Nee. Er werden 462 sportwagens verkocht (waarvan 363 911’s, de rest is een 718) tegen 969 niet-sportwagens. De Macan is met 446 exemplaren de meest verkochte Porsche. Dus net als in België doet Porsche het beter dan Honda.

15. Mitsubishi

De Outlander (rijtest) is nu echt uit de gratie: 612 stuks is niets in vergelijking met voorgaande jaren. Mitsubishi zit sowieso in de hoeken waar de klappen vallen. De helft van alle Mitsubishi’s (4.880 stuks) is een Space Star, waar nauwelijks marge op zit.

16. Kia

Kia heeft werkelijk een topjaar achter de rug. Het merk wist 4.560 meer auto’s te verkopen dan vorig jaar (totaal 23.237). Dat komt met name door de Niro (epische rijtest), waarvan er 4.546 stuks over de toonbank gingen. Reken maar dat Kia doorgaat met groeien. 2018 wordt het eerste volle jaar van verkoopkannonen als de Picanto en Rio. Dan hebben we het nog niet eens over de compacte crossover Stonic gehad. En dan te bedenken dat amper 15 jaar geleden het modelgamma er zo uitzag:

17. Smart

De lange variant van de Smart (ForFour) is een goede zet geweest. De vijfdeurs Smart is maar liefst 3 x zo populair als de driedeurs Smart ForTwo (1.311 tegen 417). Dat neemt niet weg dat het zustermodel van de Smart, de Renault Twingo (rijtest), veel beter verkocht in 2017. Van de Franse achterwielaandrijver werden er 4.116 nieuwe exemplaren overgedragen aan een eerste eigenaar.