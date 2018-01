Deze Mercedes is de ultieme kampe(e)rbak

Stiekem willen we dit allemaal: je matje laten groeien, de hele dag Peter Beense op de radio en een huis met wielen eronder.

Kamperen is een geweldige ervaring. Je bent één met de natuur, je kan gaan en staan waar je maar wil en het is heerlijk ontspannen. Althans, dat moet wel, want elke zomer zien we ze weer bepakt en bezakt struinen langs de campings. Mercedes wil van dit gigantische succes een graantje van meepikken en komt met dit bijzondere schepsel op basis van de splinternieuwe X-Klasse. De auto wordt op dit moment onthuld op de CMT-beurs in Stuttgart. Dat is een soort IAA, maar dan voor kampeerders. @Wouter en @CasperH zijn daar absoluut niet aanwezig om verslag te doen.

Toch wilde we je deze niet onthouden. Mercedes heeft natuurlijk de ‘Marco Polo’-varianten op basis van de Vito/V-Klasse. Deze nieuwe variant is er voor de mensen die avontuurlijkere plannen hebben dan Omroep Max te voorzien van beeldmateriaal. Nog een voordeel ten opzichte van de Marco Polo editie: je hoeft er niet constant mee te rijden. Het kan eraf gehaald worden. De firma Tisscher is verantwoordelijk voor de opbouw.

Het is nog een redelijk praktische camper ook. De stahoogte is bijna twee meter en het bed is 150 cm breed. Ook is de camper-opbouw voorzien van een keukentje met drie-pits gasstel. Deze is weg te klappen om ruimte te maken voor een tweede slaapplaats. Het allerfijnste is nog wel dat er een toilet aanwezig is. Het grootste nadeel van kamperen is toch wel over de camping lopen met een toiletrol in de hand. Het is zo gênant dat iedereen kan zien dat je voornemens bent een flinke bruine trui te gaan breien. Daarom is kamperen met een MINI Countryman linke business.

Een ander item voor de Mercedes-Benz X-Klasse is outdoor-keuken, ontwikkeld door VanEssa (nee, die Vanessa). Deze wordt ook gemonteerd in de laadbak, dus het is niet te combineren met de camper opbouw. Deze 250 kilogram wegende installatie behelst een wasbak, gasstel en koelbox. Ook is er voldoende aflegruimte voor bestek en servies. Het geheel kan keurig weggewerkt worden onder de teak-houten cover.