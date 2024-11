Koop jij deze jong gebruikte AMG V8-roadster?

Met een stijlvolle lak en een te gek interieur.

Tegenwoordig heeft de sterkste Mercedes 1.063 pk. Ooit had een Merc ‘maar’ 476 pk nodig om de sterkste ooit te zijn. Dat was ruim twintig jaar geleden de SL 55 AMG. En nog steeds is deze SL een tof ding. Goed nieuws bij de auto hierboven: hij stamt uit 2003 en is dus een versie die nog eens 24 pk erbij kreeg. Nog meer goed nieuws: hij kan van jou zijn.

Extra, extra goed nieuws: de auto is zo goed als nieuw. Daarmee bedoelen we dat deze AMG-roadster bijzonder weinig meters heeft afgelegd. Om precies te zijn, zijn dat er afgerond 5.155.000, oftewel 5.115 kilometer. Dikke kans dus dat er nog genoeg over is van de fabrieksopgave van 500 pk uit de supercharged 5.4 liter V8. Het koppel was trouwens standaard 700 Nm. Da’s niet misselijk. 0 naar 100 kan in 4,7 seconden en topsnelheid is 250 km/u. Ook niet misselijk.

De Mercedes SL 55 AMG die te koop staat op Marktplaats draagt de metallic-kleur Obsidiaan Zwart. Een prachtige kleur die het boze geluid dat uit de uitlaat komt benadrukt, als je het ons vraagt. Het interieur is op een bordeelachtige manier dan weer stijl. Berry-rood leer domineert de cabine dat verder is gevuld met een 00’s middenscherm.

Wat kost de Mercedes SL 55 AMG op Marktplaats?

Dealer Henk Grooten uit Nieuw-Weerdinge heeft de AMG-roadster te koop staan. Hij vraagt er € 94.950 voor. Neem je genoegen met een veel ervarener exemplaar, dan pik je er al eentje op voor nog geen € 25.000. Voor de beeldvorming: toen de cabrioversie van de 55 SL AMG uitkwam, kostte hij tenminste € 132.678. De prijsdaling zal vast iets te maken hebben met het grote productieaantal van de SL 55 AMG. Mocht je hem kopen, let dan wel op in Bleskensgraaf.

Wees wel voorbereid voor je de sprong in het diepe waagt. De onderhoudskosten van deze SL kunnen behoorlijk in de papieren lopen. En zo hebben we nog wat aankoopadviezen voor de SL 55 AMG voor je. Lees bijvoorbeeld ook of je er een 911 Turbo voor moet laten staan.

Met dank aan Rachid voor de tip!