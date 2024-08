Mercedes stoomt SL zonder voorruit klaar voor productie

Hij komt er echt: de Mercedes SL zonder dak én zonder voorruit.

Als we het hebben over nutteloze speeltjes voor de rijken dan spannen supercars zonder dak of voorruit wel de kroon. Dat gezegd hebben: er zitten wel hele gave auto’s tussen, zoals de Aston Martin V12 Speedster of de Ferrari Monza. Mede dankzij de afwezigheid van een voorruit zijn dit hele elegante auto’s.

Dat gold helaas niet voor de PureSpeed die Mercedes eerder dit jaar liet zien in Monaco. Een SL blijkt er namelijk niet fraaier op te worden als je de voorruit verwijderd. De lelijke ‘halo’ en de geforceerde AMG One-neus helpen ook niet mee.

De auto die in Monaco onthuld werd was nog een concept car, maar Mercedes is inmiddels bezig de productieversie klaar te stomen. Daar delen ze nu wat plaatjes van. Als we die zo bekijken gaat de Mercedes-AMG PureSpeed vrijwel ongewijzigd in productie.

Mercedes blijft ook de ietwat tenenkrommende naam PureSpeed aanhouden, dus de auto gaat geen SL heten. Sterker nog: er wordt met geen woord over de SL gerept. Mercedes wil het dus echt als een op zichzelf staand model presenteren.

Waar Mercedes ook nog met geen woord over rept is de aandrijflijn. Dat blijft dus nog even een verrassing, maar het moet heel raar lopen wil dat geen 4,0 biturbo V8 zijn. We rekenen op minstens 585 pk (het vermogen van de non-hybride SL 63).

De AMG PureSpeed zal gebouwd worden in een gelimiteerde oplage van 250 stuks. Een prijs is nog niet bekend, maar we vrezen dat PureSpeed minstens het dubbele gaat kosten van een SL 63 mét dak (die al bijna 3 ton kost).