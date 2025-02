BMW iX-eigenaren zijn het meest tevreden van alle EV-rijders

Uit onderzoek naar de tevredenheid van EV-rijders kwam de iX als winnaar uit de bus.

De BMW iX is niet moeders mooiste, daar kunnen we het over eens zijn, maar dat betekent niet dat het geen fijne auto is. Wat heet, eigenaren zijn dik tevreden met hun BMW iX. En dat die neus zo lelijk is, dat zien ze zelf toch niet als ze achter het stuur zitten.

Hoe weten we dat BMW iX-rijders zo tevreden zijn? Dat hebben we niet zelf onderzocht, maar onze vrienden van J. D. Power hebben dat wel gedaan. We kennen hen vooral van betrouwbaarheidsonderzoeken, maar ze onderzoeken ook de klanttevredenheid. In dit geval de tevredenheid van EV-rijders.

J. D. Power heeft onderscheid gemaakt tussen premium EV’s en EV’s voor de massa. Grappig genoeg hebben ze Tesla onder de premium EV’s geschaard. Naar Amerikaanse maatstaven is Tesla kennelijk premium.

Zoals we al verklapten kwam de BMW iX als winnaar uit de bus. De iX had de hoogste score in de categorie premium en tevens overall de hoogste score. Op nummer 2 volgde ook een BMW, namelijk de i4. De derde plaats was voor de Rivian R1S, de SUV van Rivian.

De top 5 van premium EV’s met de meest tevreden eigenaren zag er zo uit (met de bijbehorende score):

BMW iX: 790 BMW i4: 783 Rivian R1S: 770 Tesla Model 3: 767 Polestar 2: 764

Dan hebben we ook nog de top 5 met gewone EV’s, wat vooral een Koreaans feestje was:

Hyundai Ioniq 6: 751 Kia EV6: 743 Chevrolet Equinox EV: 737 Hyundai Ioniq 5: 728 Chevrolet Blazer EV: 724

Hoewel Hyundai kan pronken met een nummer 1-positie voor de Ioniq 6 scoorde die dus wel lager dan de Model 3, wat toch een directe concurrent is. Verder moeten we nog even benadrukken dat dit een puur Amerikaans lijstje is. EV’s die niet in de VS verkocht worden (zoals Peugeots en Opels) deden dus niet mee. We zeggen het er maar even bij.

Bron: J.D. Power