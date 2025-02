Maserati verkocht vorig jaar MINDER auto’s dan Ferrari

Terwijl ze nota bene twee SUV’s hebben. Hoe dan!?

Maserati heeft altijd een grotere doelgroep dan Ferrari gehad. Voor de peperdure sportwagens moest je bij Ferrari zijn, terwijl Maserati ook normale sedans en tegenwoordig SUV’s verkoopt. Toch heeft Maserati het voor elkaar gekregen om minder auto’s te verkopen dan Ferrari…

Vooruit, Ferrari deed het vorig jaar heel goed, met 13.752 verkochte auto’s. Dat is heel knap voor een merk wat alleen sportwagens verkoopt en één extreem dure SUV. In Nederland is de goedkoopste Ferrari €275.000.

Dat Ferrari goede zaken deed is echter geen excuus voor Maserati om minder auto’s te verkopen. Maserati heeft namelijk modellen die €120.000 á €130.000 kosten. Dat is veel geld, maar de helft goedkoper dan de eerdergenoemde Ferrari. Ze zouden dus veel meer auto’s moeten verkopen.

Dat deden ze niet. Uit de jaarcijfers van Stellantis (die we eerder vandaag al bespraken) blijkt dat ze slechts 11.300 auto’s hebben afgeleverd in 2024. Dat is ruim de helft minder (-57,5%) dan het jaar ervoor. Daarmee is ook de omzet meer dan gehalveerd. Tamelijk dramatische cijfers dus.

Maserati kan niet hun hoop vestigen op een nieuwe SUV die het merk gaat redden, want de Grecale is er al en de Levante is vorig jaar uit productie gegaan. Het enige nieuwe model wat nog op de stapel staat is een nieuwe Quattroporte, die op hetzelfde platform staat als de nieuwe Alfa Giulia. Maar of die het merk nu gaat redden…?

De toekomst van Maserati is dus een groot vraagteken. Het merk is te groot om zomaar op te doeken, maar het is wel een hele reële mogelijkheid dat Stellantis afstand doet van het merk. Daarmee zou Maserati voor de zoveelste keer een nieuwe eigenaar krijgen.

We zullen trouwens voor de grap nog even de Nederlandse verkoopcijfers erbij pakken. Wat blijkt? Er werden vorig jaar 26 nieuwe Maserati’s op Nederlands kenteken gezet, tegen 92 (!) nieuwe Ferrari’s. En dat is niet omdat de Ferrari’s hier zo goedkoop zijn. De Nederlandse cijfers zijn dus nog genânter voor Maserati.