Deze smaakvolle Porsche Taycan heeft een Nederlands tintje

Geloof het of niet, maar deze Porsche Taycan is indirect geïnspireerd op de Porsches van de Rijkspolitie.

Als je wilt kun je helemaal los gaan bij het samenstellen van je Porsche. Toch zie je daar in de praktijk vrij weinig van terug. Afgezien van de speciale modellen zijn er weinig Porsches die echt een originele samenstelling hebben. Ergens is dat ook wel te begrijpen, want je betaalt een dikke meerprijs.

Voor sommige eigenaren moet dat echter geen probleem zijn. Porsche geeft daarom het goede voorbeeld met deze Taycan Sport Turismo. Met deze auto laten ze zien wat er mogelijk is als je met Porsche Exclusive Manufaktur om de tafel gaat zitten.

Om te beginnen is deze Porsche Taycan – uiteraard – uitgevoerd in een Paint to Sample-kleur. Zoals de titel al zegt is dit een Nederlands tintje. Dit is namelijk ‘Alex Grey’. Die kleur kennen we van de Porsche 911 Targa Alex Edition.

Die auto was een eerbetoon aan de Rijkspolitie-Porsche. Je zou denken dat die uitgevoerd zou zijn in wit en oranje, maar nee. De Alex Edition was grijs met zwart. Waarom…? Dat snapt waarschijnlijk alleen Piet Boon, want die heeft de kleurencombinatie bedacht.

De Alex Edition viel eigenlijk gewoon vies tegen, maar op deze Taycan is Alex Grey een stuk beter te pruimen. Dat komt vooral door de combinatie met goudkleurige velgen en striping. Een onalledaagse combinatie, maar daar is Porsche Exclusive Manufaktur voor.

Het interieur mag natuurlijk ook niet achterblijven. Ook hier is over nagedacht. Het interieur van deze speciale Taycan is uitgevoerd in zwart met Meranti Brown. We zien wederom goudkleurige accenten terug. Al met al is het best wel een smaakvol geheel. Leuke inspiratie dus voor Porsche-eigenaren die een keer wat anders willen.