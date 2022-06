Volvo XC60 (2017-heden) occasion aankoopadvies

De tweede generatie Volvo XC60 is zo’n typische allemansvriend. Lekker praktisch, veilig en ruim. Maar steekt ie ook goed in elkaar? En zijn er aandachtspunten? Tijd voor een occasion aankoopadvies van de Volvo XC60.

De eerste generatie Volvo XC60 was een doorslaand succes. Of beter gezegd: een miljoenenhit. Nog altijd is de XC60 de bestverkopende nieuwe Volvo wereldwijd. De XC60 neemt 30 procent van Volvo’s wereldwijde verkopen voor zijn rekening.

Tweede generatie Volvo XC60

De eerste XC60 werd gebouwd van 2008 tot 2017. In 2017, na een productie van 1.070.984 exemplaren, werd de eerste generatie van de XC60 afgelost door de tweede generatie. Die verscheen in juli 2017 in de Nederlandse showrooms. Begin 2018 werd de tweede generatie van de Volvo XC60 verkozen tot wereldauto van het jaar. Het belangrijkste verschil met generatie I is dat de tweede generatie XC60 op het schaalbare SPA-platform staat.

Meer future proof

SPA staat voor Scalable Product Architecture. Dit platform vormt ook de basis van de S90, V90 en XC90. Het platform is modulair en staat zodoende diverse aandrijflijnen toe, van diesel en benzine tot plug-in hybride technologie. Meer future proof dus. Je ziet bij deze generatie XC60 dan ook een verscheidenheid aan aandrijflijnen, waarover later meer.

Veiligheid Volvo XC60

Volvo zet sterk in op veiligheid. De XC60 zit dan ook vol met rijhulpsystemen, zoals Pilot Assist om semi-autonoom te rijden. City Safety is uitgebreid met stuurassistentie. Die treedt in werking tussen 50 en 100 km/u, als blijkt dat automatisch remmen niet genoeg is om een dreigend ongeval te voorkomen. Hiermee kan de XC60 zelfstandig andere voertuigen ontwijken, maar ook voetgangers, fietsers en grote dieren.

Ook interessant: het CleanZone-klimaatsysteem met vier zones verwijdert schadelijke stoffen uit de buitenlucht om het interieur te voorzien van schone, frisse lucht. Net als in de Volvo 90-serie behoort smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto tot de mogelijkheden.

Facelift voor Volvo XC60

In maart 2021 kreeg de Volvo XC60 een subtiele facelift. Schokkende zaken waren er niet echt. Naast wat nieuwe veiligheidssystemen werden componenten als de koplampen, bumpers en grille iets bijgepunt. Bekende faceliftzaken als nieuwe velddesigns en exterieurkleuren werden ook geïntroduceerd. De grootste verandering bij deze vernieuwde XC60 is dat het infotainmentsysteem Google-technologie heeft.

Uitvoeringen

Volvo heeft de XC60 geleverd in diverse uitvoeringen, denk aan de Momentum, R-Design, Inscription of Polestar. Elke uitvoering heeft zijn eigen karaktertrekken. De Inscription is wat luxueuzer en de R-Design – verreweg de meest populaire uitvoering – legt het accent op sportiviteit. Nieuwere exemplaren hebben namen als Essential, Core, Plus en Ultimate.

Motoren Volvo XC60

De tweede generatie Volvo XC60 is verkrijgbaar met diverse aandrijflijnen. Een ding is zeker: je krijgt altijd een automaat. Een handbak is nooit geleverd. Je krijgt bovendien altijd een viercilinder. Het overzicht aan motoren bij de XC60 is een uitdaging, want Volvo heeft door de jaren heen flink zitten rommelen met namen.

Alle nieuwe mild hybrid uitvoeringen (benzine en diesel) krijgen de aanduiding B (wat staat voor ‘Brake Energy Regeneration’). De T staat voor de benzine-uitvoeringen zonder mild hybrid en de plug-in hybrid (met toevoeging Twin Engine of Recharge). De D-versies zijn de dieseluitvoeringen zonder elektrische ondersteuning.

Benzine

T4 190 pk

T5 250 pk

T5 AWD 250 pk

T6 AWD 320 pk

B4 Mild Hybrid 197 pk

B5 Mild Hybrid 250 pk

B5 Mild Hybrid AWD 250 pk

B6 Mild Hybrid AWD 300 pk

PHEV

T6 Recharge AWD PHEV 350 pk

T8 Twin Engine AWD PHEV 390 pk

T8 Recharge AWD PHEV 455 pk

T8 Twin Engine AWD PHEV Polestar Engineered 405 pk

T8 Recharge AWD PHEV Polestar Engineered 455 pk

Diesel

D3 150 pk

D4 AWD 190 pk

D5 AWD 235 pk

Aandachtspunten

Interesse in een Volvo XC60? Eerst even verder lezen dan, want we hebben verschillende aandachtspunten op een rij gezet.

Carrosserie & Interieur

In sommige gevallen zijn de portieren in de fabriek niet goed afgehangen. Dit kan achteraf altijd nog hersteld worden.

Controleer ook de rubbers van het panoramadak. Het afwateringskanaal kan ook vollopen. Voorkomen is altijd beter dan… juist!

Onderstel

Met name de remmen slijten wat harder bij een XC60. Het is een relatief zware auto. Plug-in hybrides en mild-hybrides winnen nog energie terug tijdens het afremmen, bij conventionele benzine- en dieselversies is dat niet het geval.

Elektronica

Check sowieso of alle ingebouwde systemen naar behoren functioneren, want de XC60 heeft veel gadgets aan boord.

Er zijn diverse meldingen bekend van storingen in veiligheidssystemen

Weigeren van stoelventilatie, indien aanwezig

Wegvallen van radio-ontvangst

Weigeren van regensensor

Botspreventiesysteem kan plotseling ingrijpen, het systeem ziet dan ‘spoken’ op de weg. Kan te maken hebben met bepaalde lichtinval van zon.

Aandrijflijn

Injectoren voor diesels. De injectoren moeten relatief snel vervangen worden. Deze zijn zeer prijzig.

De benzinemotoren hebben in het algemeen een hoger brandstofverbruik. Reken dus op hogere brandstofkosten, tenzij je een oogje hebt laten vallen op een plug-in hybride.

Aanbod Volvo XC60 op Marktplaats

Nog altijd is de Volvo XC60 een zeer gewild product. Dat zie je ook terug aan het aanbod op marktplaats.nl. Er staan er op het moment van schrijven een slordige 275 exemplaren te koop. De prijzen lopen uiteen van net geen 30.000 euro voor een XC60 met dieselmotor tot dik 82 mille voor een zo goed als nieuwe XC60 T8 Polestar Engineered met 8.000 kilometer op de klok. Voor het totale aanbod van de Volvo XC60 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.