Welke Porsche Taycan is het mooiste ondergekliederd?

Twee exemplaren van de Porsche Taycan zijn door twee verschillende kunstenaars bewerkt. Met een reden.

Auto’s en kunst is een bekende combinatie. Al tientallen jaren worden vierwielers, vaak in samenwerking tussen merken en kunstenaars, bewerkt. Dat is deze keer niet anders met twee exemplaren van de Porsche Taycan, aangepakt in de naam der kunst. De Duitse autofabrikant is hiervoor een samenwerking aangegaan met Art Battle in Canada.

Porsche Taycan kunst

Art Battle is een internationale organisatie dat opkomende kunstenaars een podium geeft. In dit geval nemen twee kunstenaars het tegen elkaar op. Geen traditioneel doek, maar de kunst mas losgelaten worden op een Porsche Taycan. De artiesten Rei Misiri en Megan Claire Keho kregen ieder hun eigen Taycan om op los te gaan.

Beide kunstenaars hebben een eigen stijl, waardoor de Porsches er totaal anders uitzien. Misiri werkt voornamelijk met een borstel, terwijl Keho is meer fan van een kwast in combinatie met felle kleuren. Beide kunstwerken op de Taycan zijn binnen twee uur voltooid, wat onderdeel was van de competitie.

Met een live publiek en een stream op het internet kwam een winnaar naar voren. De zwarte Porsche Taycan, aangepakt door Rei Misiri is door het publiek als winnaar aangewezen. Porsche Canada gaat beide auto’s inzetten voor media events, daarna gaan ze de verkoop in.