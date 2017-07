Porsche NL geeft je een extra saaie 911 Targa

Het is een ode aan de Rijkspolitie Porsche, maar als je dat niet wist zou je het niet zeggen.

De 911 Targa 4S Exclusive Alex Edition is een uitvoering die exclusief naar Nederland komt en van dit type worden slechts 25 stuks in elkaar geschroefd. De details komen van niemand minder dan Piet Boon die eerder al verantwoordelijk was voor diverse Land Rovers en Range Rovers.

Omdat de vroegere politie-Porsches opereerden vanuit de Alexanderkazerne kregen de Targa’s de bijnaam Alex en daar heeft dit speciaaltje dus ook z’n naam aan te danken. Zoals gezegd kreeg Piet Boon de eer om het design op punt te zetten, daarna zorgde Porsche Exclusive Manufaktur voor de verdere uitvoering. Voor je denkt dat de Alex alleen maar grijs en grauw is: het interieur is besprenkeld met oranje accenten die herinneringen oproepen aan de popoPorkers van weleer.

Voorzien van enkele extra’s kost de 450 pk sterke Alex Edition met 7-traps PDK een heftige 248.966 euro. Waarschijnlijk zijn alle exemplaren al uitverkocht, maar je kunt de importeur gerust een belletje geven. Onze rijtest met de Targa 4S check je HIER.