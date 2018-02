Deze sneakers zijn speciaal voor BMW X2-rijders

Een goede match voor bij de goud-gele kleur.

BMW introduceerde de X2 in een goud-gelige kleur. Het geeft de crossover een lekker voorkomen en de BMW kan het goed hebben. Hoeveel Nederlanders de auto daadwerkelijk in zo’n gedurfde kleur gaan bestellen is altijd afwachten. Zwart, grijs en andere saaie kleuren zullen ongetwijfeld meer in de smaak vallen. De nieuwe X2 is overigens al met de introductiekleur gespot op Nederlands kenteken.

Bij de juiste auto horen de juiste schoenen. Sneakerliefhebbers zullen dit beamen. X2-eigenaren komen aan hun trekken, want schoenmaker VOR komt met een gelimiteerde sneaker ter ere van de nieuwe crossover.

De sneaker is online en bij deelnemende BMW-dealers te koop. De hoge sneaker is wit van kleur, met Galvanic Gold-details. Een verwijzing naar de goud-gele introductiekleur. De schoen past natuurlijk ideaal bij de gemiddelde X2-rijder die geniet van een urban lifestyle. Althans, zo denkt de marketingafdeling erover. De X2 is geen goedkope vierwieler en dus zal het me niks verbazen als vooral ouderen de kekke crossover kopen.