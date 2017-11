Dit gaat de nieuwe BMW X2 kosten

Goeie koop of slechte deal?

De onthulling van de BMW X2 ging zoals gebruikelijk gepaard met een hoop getease en gelek, voordat de uiteindelijke wagen officieel werd gepresenteerd. Nu we iets meer dan een maand verder zijn, acht BMW de tijd rijp om ons in te lichten over de bijpassende prijskaartjes.

Bij onthulling werden we direct op de hoogte gesteld dat de X2 er aanvankelijk in drie verschillende uitvoeringen zouden komen. De instapversie, de X2 sDrive20i (192 pk), heb je op de stoep staan voor € 47.495*. Een trapje hoger vinden we de X2 xDrive20d (190 pk) voor € 59.895. Dat zijn aardig wat duiten meer, maar het is dan ook de eerste X2 in het rijtje die voorzien is van xDrive en een achttraps Steptronic-automaat. Voor de tweede diesel van het stel, de xDrive25d met 231 pk, mag je € 63.895 afrekenen. Deze diesel X2 heeft dezelfde standaarduitrusting als de instapdiesel. De sDrive20i is voorwielaangedreven en heeft een zeventraps Steptronic-automaat.

Met de onthulling van de prijzen brengt BMW nog een extraatje mee in de vorm van een aantal nieuwe modellen. Het gaat hier om één enkel driecilinder model en een drietal viercilinder modellen. Het driecilinder model krijgt de naam sDrive18i en heeft totaal 140 pk aan vermogen, wat naar de voorwielen gestuurd wordt door een handgeschakelde zesbak.

Daarnaast is de X2 xDrive20i (192 pk) praktisch dezelfde als het originele instapmodel, maar maakt deze gebruik van- je raadt het al -het xDrive-systeem. Vervolgens komen er nog de voorwielaangedreven sDrive18d met 150 pk sterke dieselmotor en is de xDrive18d wederom identiek, ware het niet dat deze vierwielaangedreven is.

De prijzen van deze laatste vier auto’s moeten we nog te horen krijgen, maar we weten wel dat deze ergens begin 2018 op de markt zullen verschijnen. Ze zullen de eerste drie X2’s, die begin maart 2018 hun debuut zullen maken, waarschijnlijk dus op de hielen gaan volgen.

*Houd er rekening mee dat het hier om de prijzen voor 1 januari 2018 gaat.