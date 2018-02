Zo komt de nieuwe Honda CR-V bij ons op de markt

Het uiterlijk was al even bekend, maar in Europese trim hadden we de nieuwe CR-V nog niet gezien.

Sommige auto’s doen het nu eenmaal beter buiten Europa. Het is dan ook logisch dat autofabrikanten de auto’s lanceren op niet-Europees grondgebied. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Jeep Wrangler, maar ook bij de nieuwe Honda CR-V. De Japanner werd eerst in US-spec aan de wereld getoond en nu is het de beurt aan de Europese versie.

De nieuwe generatie CR-V komt bij ons voor het eerst als zevenzitter op de markt. Een langere wielbasis resulteert in meer interieurruimte. Verder nieuw is de komst van een hybride versie. Het gaat hier om de tweeliter i-VTEC benzinemotor, gekoppeld aan twee elektromotoren. Naast de hybride variant komt de CR-V er tevens met een 1.5-liter VTEC turbo benzinemotor. Deze benzinemotor komt standaard met een handgeschakelde versnellingsbak. Optioneel kan men opteren voor de CVT-automaat.

Net als de meeste crossovers, is de CR-V in de basis een voorwielaandrijver. Tegen een meerprijs kan vierwielaandrijving worden aangevinkt op de optielijst. De eerste exemplaren van de nieuwe CR-V met de 1.5 worden in het najaar van 2018 verwacht. De tweeliter hybride komt begin 2019 op de markt. De nieuwe Honda CR-V beleeft zijn debuut op Autosalon van Genève.