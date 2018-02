‘Ferrari wist dat tellerstanden werden teruggedraaid’

Het merk is opnieuw in verlegenheid gebracht.

Precies een jaar geleden kwam naar buiten dat dealers tellerstanden van Ferrari occasions terugdraaiden, om zo meer te verdienen aan de tweedehands auto. Dit ging met een DEIS Tester diagnostic tool en de autorisatie van Ferrari zelf. Dat laatste is echter nooit naar boven gekomen, tot nu.

Wederom is het de Daily Mail die naar buiten brengt dat Ferrari officieel op de hoogte was van de tellerpraktijken. Op zich niet raar, het blijven Italianen, maar het blijkt tevens uit een ingevulde memo uit april 2017. De memo was al die tijd geheim, maar werd deze maand openbaar gemaakt vanwege een rechtszaak die momenteel gaande is in Florida. In de memo geeft Ferrari aan sinds april 2017 geen autorisatie meer te geven voor de DEIS Tester. Ferrari occasions met veel kilometers vallen overigens buiten de boot. De DEIS Tester kon alleen standen resetten van auto’s met minder dan 500 kilometer ervaring. Voor het apparaat werd tevens vorig jaar een software update uitgebracht. Met deze update werd de reset-optie van het apparaat gehaald.

Het zal vermoedelijk altijd vaag blijven welke dealers deze praktijken toepasten. Voor nu is alleen duidelijk dat de fraude speelde in de Verenigde Staten. De zaak ligt bij de rechter. In Florida, waar de zaak speelt, is het illegaal om tellers terug te draaien. Er staat minimaal een jaar gevangenisstraf op.