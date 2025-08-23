Dit wordt de ultieme Bentley met V8 en achterwielaandrijving

Geen hybride aandrijflijn, een V8 en achterwielaandrijving. Dat klinkt goed Bentley!

Ook bij Bentley moet je tegenwoordig aan de stekker. Het luxe merk ontkomt er niet aan. Zo verschrikkelijk is dat nou ook weer niet, want in de huidige Continental GT betekent dat 782 pk en 1.000 Nm aan koppel dankzij een V8 + elektromotor. Best leuk, toch?

Goed nieuws voor wie toch liever een V8 wil zonder hybride meuk. Je kunt straks gewoon bij Bentley terecht, want volgens Autocar is er een nieuwe Continental Supersports in de maak. Het recept? Achterwielaandrijving, dus geen vierwielaandrijving. En een V8 met twee turbo’s, minus de stekker.

Terugkeer van een legendarische naam

De naam Supersports is bij Bentley alleen van toepassing op het allerbruutste modellen. De vorige keer dat we die badge zagen was in 2017, op een W12-gedreven Continental met maar liefst 700 pk. Dit keer grijpt Bentley terug op de 4.0-liter V8 met dubbele turbo’s. Dat blok kennen we al uit de GT Speed, maar is opnieuw afgesteld en opgepompt naar zo’n 640 pk.

Daarmee ligt het vermogen weliswaar lager dan de W12 van weleer, maar de V8 is lichter, rauwer en daarmee meer een rijdersauto. Zeker met achterwielaandrijving in plaats van vierwielaandrijving.

Achterwielaandrijving en kilo’s kwijt

Achterwielaandrijving maakt het een uniek model binnen de huidige Bentley-line-up, waarin vierwielaandrijving standaard is. Het gewicht van de auto zou uitkomen rond de 2.000 kg, een flinke besparing vergeleken met de 2.459 kg van de GT Speed. Dat klinkt misschien nog steeds al veel, maar twee ton voor een moderne Bentley is keurig.

Bentley zou niets aan het toeval overlaten. Denk aan het schrappen van de achterbank, het gebruik van carbonfiber panelen (waaronder het dak), carbon-keramische remmen, Akrapovič titanium uitlaten en lichte wielen. De luxe zetels worden vervangen voor ranke sportkuipen.

Ondanks de mindere pk’s zou een 0-100 tijd in iets meer dan drie tellen moeten lukken. Net zo snel als de krachtigere GT Speed met vierwielaandrijving.

Design vol extremen

Qua uiterlijk krijgt de Supersports een veel agressievere aankleding dan de standaard Continental. Denk aan een imposante achtervleugel, grotere luchtinlaten, aangepaste aerodynamica.

Bentley zou de productie beperkten tot slechts enkele honderden exemplaren. De basisprijs ligt naar verwachting rond de £400.000, dat komt neer op omgerekend 461.000 euro. In Nederland gaat het vast over de half miljoen euro met onze belastingen.

De auto is inmiddels al aan een select groepje klanten getoond en de eerste orders zijn geplaatst. De officiële onthulling volgt later dit jaar, met leveringen gepland voor eind 2026.