Bentley laat vrijwillig Supersports mishandelen door een bekende professional

En het is niet eens Wouter.

Auto’s professioneel beetpakken? Laat dat maar ons over. Of aan Travis Pastrana. Die de legacy van Ken Block springlevend weet te houden door knotsgekke dingen met vier wielen te doen. Hij mocht zelfs losgaan van Bentley met de nieuwe Supersports.

Het Britse prestigemerk wil vooral laten zien dat ze meer zijn dan rust, leer en champagnekoeling. Bentley benadrukt de hooligan-genen in ultieme vorm door de sleutel van een inmiddels uitverkochte Supersports te geven aan Travis Pastrana. Dan weet je meteen één ding: dit gaat spektakel opleveren.

Supersports: FULL SEND

Geen BRWAAAP-Subaru, maar een film met de naam Supersports: FULL SEND. De video volledig opgenomen op Bentley’s eigen terrein in Crewe. Juist ja, tussen de fabrieksgebouwen waar normaal gesproken in stilte aan luxe GT’s wordt gewerkt, ging Pastrana volledig los. Het resultaat is volgens Bentley zelf de meest spectaculaire video die het merk ooit heeft uitgebracht. Ja, maar dat was ook niet zo moeilijk hè.

De nieuwe Bentley Supersports is bijna net zo gek als Pastrana zelf. V8, 666 pk, achterwielaandrijving en een compleet herzien onderstel. De hybride-tsjak is uit de Continental gevist, wat de Supersports de meest pure moderne Bentley maakt.

Om Pastrana echt zijn gang te laten gaan werd de auto licht aangepast. Denk aan een hydraulische handrem en aangepaste software waarmee power braking en lange drifts mogelijk werden. Dus verwacht niet dat je hetzelfde kunt doen met een Supersports, mocht je die ambitie hebben. Er zijn wel wat mods nodig.

Tijdens zijn rondje ‘Pymkhana’ scheurt Pastrana langs iconen uit Bentley’s geschiedenis. Van Le Mans-winnaars tot pre-war Blowers, van de Pikes Peak-monsters tot conceptcars. Het is allemaal best gaaf gedaan. Zelfs de toekomstige elektrische SUV van Bentley duikt kort gecamoufleerd op.

Het hoogtepunt is een scène waarin Pastrana dwars door de productielijn glijdt. Nou ja, we moeten ook weer niet te veel weggeven. Kijk de video vooral zelf even. En geniet van het feit dat een autofabrikant niet alleen een knotsgekke auto uitbrengt, maar dat deze ook daadwerkelijk wordt ingezet op een toepasselijke manier.

De Supersports zelf gaat eind 2026 in productie en de eerste klanten mogen begin 2027 hun sleutel ophalen.