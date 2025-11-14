Deze duivelse V8 heeft 666 pk en was nog nooit zo licht!

Voor het eerst weegt deze auto minder dan twee ton, ondanks zijn duivelse 4.0 liter V8 met 666 pk!

Het is alweer honderd jaar geleden dat Bentley voor de allereerste keer een “Super Sports” lanceerde. Nu komt het merk met pas het vierde Supersports-model in de geschiedenis. En wat voor één? Er werd eerder al geteased maar nu weten we meer.

Deze nieuwe Bentley Supersports brengt voor het eerst achterwielaandrijving én een gewicht van minder dan twee ton naar de Continental GT. Daarnaast lepelt Bentley een niet-hybride 4.0 liter V8 met dubbele turbo onder de kap. Die motor levert een duivelse 666 pk en heeft een maximum koppel van 800 Nm.

Niet de sterkste, wel de lichtste

Omdat er dus geen elektromotor aan boord is, zijn de paardenkrachten wel minder dan bijvoorbeeld de plug-in varianten van de Continental GT, die tot 782 pk op de weg leggen. Maar laten we wel zijn: al die elektrische componenten wegen ook weer! Dus laat het allemaal lekker achterwege en die 666 pk uit de V8 zijn meer dan genoeg.

De Supersports is bijna een halve ton lichter dan de Continental GT en duikt daarmee onder de 2.000 kilogram. Die aandrijflijn zorgt voor de meeste besparing op het gewicht. Alleen een brandstofmotor en achterwielaandrijving leevren de grootste gewichtsbesparing op voor de Bentley Supersports. Het aluminium dak is vervangen door een koolstofvezel paneel wat gewicht bespaart en ook meteen het zwaartepunt van de auto verlaagt. Dat carbon vinden we ook terug in de buitenspiegels en de motorkap overigens.

Cockpit Bentley Supersports is ook licht

En dan bedoelen we niet persé van kleur of dat er zoveel grote ramen in zitten. Nee, de auto heeft slechts twee zitplaatsen die bestaan uit twee nieuwe lichtgewicht sportstoelen die ook gedeeltelijk uit koolstofvezel bestaan. Achter die stoelen een lichtgewicht koolstofvezelkuip, afgewerkt met leer. De gewichtsbesparing gaat door tot in de de carbon dashboardpanelen.

Een lichtere auto heeft natuurlijk ook downforce nodig en dus is de auto uitgebreid getest op aerodynamica. Een vaste spoiler op de achterkant en een “vorm die de functie volgt” zorgen voor 300 kilogram meer downforce dan een Continental GT Speed.

Exclusief

De nieuwe Bentley Supersports wordt wel een exclusieve aangelegenheid. Er worden 500 stuks gebouwd en elke koper kan een specifiek nummer aanvragen, alvorens de auto met de hand in Crewe gebouwd wordt.

Je kunt dan kiezen uit 22 hoofdkleuren, elf secundaire kleuren en negen verschillende kleuren voor de accenten. Elke koper kan dus zijn unieke Bentley Supersports creëren.

Nog wel even geduld hebben, de auto zit nog in de preproductiestatus. Vanaf maart 2026 neemt Bentley bestellingen aan voor de Supersports en in het vierde kwartaal gaan ze bouwen. Begin 2027 kan de auto dan op je oprijlaan staan.

Wat de auto moet gaan kosten is nog niet bekend, maar laten we eerlijk zijn: als je naar de prijs moet vragen, dan kun je hem waarschijnlijk toch niet betalen.