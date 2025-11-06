Er komt een achterwielaangedreven coupé met V8 van VAG!

Dat klinkt ons als muziek in de oren.

Als autoliefhebbers zijn we helemaal niet moeilijk. Twee deuren, een V8 en achterwielaandrijving, meer hebben we niet nodig. Binnen de Volkswagen Group is dat geen optie, maar daar gaat binnenkort verandering in komen.

Bentley kondigt namelijk een nieuwe variant aan van de Continental GT. Nu denk je misschien ‘de zoveelste variant, lekker boeiend’, maar dit is echt iets bijzonders. Bentley gaat een écht sportieve auto bouwen.

Het gaat om de nieuwe Bentley Continental GT Supersports. De naam Supersports hebben we al twee keer eerder gezien, en tussendoor was er ook nog de GT3-R. Al deze auto’s hadden gewoon vierwielaandrijving, maar met de nieuwe Supersports gooit Bentley het over een andere boeg. Deze krijgt achterwielaandrijving.

Daarmee komt er voor het eerst een achterwielaangedreven variant van de Continental GT. Sowieso is het al een tijdje geleden dat we een Bentley met enkel achterwielaandrijving zagen. De laatste was de Mulsanne.

De Mulsanne was niet bepaald sportief, maar dat moet de Supersports dus wél worden. De Britten beloven dat dit de lichtste moderne Bentley wordt. Nu zegt dat niet heel veel, maar Bentley gaat er dus wel iets bijzonders van maken. De huidige Continental is al sportiever dan ooit, dus dit kan best een hele gave auto worden.

Net als de vorige Supersports-modellen is het een limited edition, dus helaas geldt: op is op. De auto zal volgende week donderdag onthuld worden.