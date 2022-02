Nieuwe accu voor McLaren P1 kost anderhalve ton

Anderhalve ton voor alleen een nieuwe accu in je McLaren P1. Laat dat bedrag maar even op je inwerken.

Dat hypercars niet het koopje van de week zijn als het op running costs aankomt, moge duidelijk zijn. Iedereen kent de verhalen over de astronomische bedragen die de Bugatti dealer vraagt voor een onderhoudsbeurt aan je Veyron of Chiron. Mocht je het vergeten zijn, een oliewissel alleen al voor de Veyron kost 22,500 euro.

En in het rijtje ‘extreem dure grappen’ komt er weer eentje bij. McLaren biedt namelijk een upgrade aan voor de accu in hun legendarische P1. En zoals de kop van dit artikel al verraadde, die kost ongeveer 150.000 euro. Voor een accu!! En als je dacht dat je daar meer mee kon dan met de oude, dan heb je het helemaal mis.

Nieuwe accu P1 is wel veel lichter dan de oude

Het voordeel van de nieuwe accu is dat hij veel lichter is dan de oude, ongeveer de helft van het gewicht wordt eraf gesnoept. Dan denk je misschien: “Hee, da’s dan wel duur, die accu, maar het scheelt wel een enorme slok op een borrel qua wagengewicht, ook best belangrijk”.

Helaas, ook hier zit je mis. De oude accu van de McLaren P1 woog ongeveer 100 kilo. Op zich was dat al niet al te zwaar natuurlijk. De nieuwe snoept daar iets meer dan de helft vanaf, hij weegt nu namelijk nog maar plusminus 45 kilogram. Al met al is deze gewichtsbesparing goed voor een tijdswinst van 0,4 seconden op de sprint van 0 naar 300. Niet 0 naar 100, maar 0 naar 300, met een 3. Te verwaarlozen dus.

Maar je kan nu zeker wel verder elektrisch rijden?

Dan denk je waarschijnlijk dat je ondanks de lichtere en kleinere accu wel minstens even ver volledig elektrisch kan rijden. Ha, je raadt het waarschijnlijk al, dat kan óók al niet. Met de oude accu kwam je ongeveer 12 kilometer ver, met de nieuwe nog maar net iets meer dan 3 kilometer. Da’s ongeveer een kwart van wat je haalde, terwijl de accu maar de helft kleiner en lichter is geworden.

Concluderend kunnen we stellen dat McLaren rond de anderhalve ton vraagt voor een nieuwe accu die kleiner is, een mindere actieradius heeft, vrijwel geen voordeel oplevert in acceleratie en handling en bovendien -we herhalen het nog maar eens- anderhalve ton kost.

Waarschijnlijk is de auto dat kleine beetje sneller vanwege de gewichtsbesparing van die 3000 briefjes van 50 euro die je niet meer in je achterzak hebt. Lijkt ons plausibeler.

Wij slaan even over, vind je het goed?