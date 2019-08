Deze stadsvilla heeft een glimmende AMG in de garage

Wanneer je in een stadse omgeving wil wonen en toch een eigen garage wenst.

Bij een stadsvilla met een eigen garage denk je al gauw aan een woning die meer dan een miljoen euro kost. De grond in steden als Amsterdam en Den Haag is nu eenmaal peperduur. Kleinere steden hebben niet met deze gekkigheid te maken en dat brengt ons vandaag bij deze woning in Schiedam.

Het huis in de Zuid-Hollandse stad (pal naast Rotterdam) ziet er aan de buitenkant niet heel indrukwekkend uit. Prima als je wat anoniemer wenst te wonen. Zo luxe als een grote villa in een dorp of ruime omgeving is het niet, maar met onder andere twee dakterrassen en een bioscoopruimte kun je ook uit de voeten.

Overigens is de bioscoopruimte en garage één ruimte. Je zou die ruimte dus anders kunnen indelen en bijvoorbeeld meerdere auto’s stallen. Moet je die auto of auto’s niet vaak nodig hebben, want er is slechts één compacte garagedeur. Stoelendans met auto’s om er eentje naar buiten te rijden dus.

In de garage staat op dit moment een puike Mercedes-AMG S63 Cabrio met, wat het lijkt, een setje Vossen-wielen. De dikke AMG werd al eens gespot in het centrum van Rotterdam. De stadsvilla staat te koop voor 595.000 euro. De advertentie kun je op Funda bekijken.

