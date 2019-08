De meest puristische heldenauto is nu nog beter

Geef maar toe, deze willen we allemaal wel.

Welk merk bouwt op dit moment de meest pure, puristische en brute sportcoupé? BMW? Met de M2 Competition en M4 CS hebben ze twee goede aanbeidingen, maar met turbo’s en bijna altijd een automaat zijn het niet de meest puristische auto’s meer. Hetzelfde geldt voor veel andere Duitse, Japanse en Italiaanse sportcoupé’s. Voor het echte pure autorijden moeten we kijken naar de Amerikanen.

De Ford Mustang Shelby GT350R is een uitstekend voorbeeld. De flatplane-crank V8 is atmosferisch, het schakelen geschiedt via een handbak en alle krachten gaan naar de achterwielen. Natuurlijk, de GT500 die eraan staat te komen is nog bruter. Om niet geheel onder te sneeuwen in het GT500-nieuws, heeft Ford de GT350R een update gegeven voor het modeljaar 2020.

De voorwielophanging is compleet herzien en flink aangepast. Volgens Ford is dit niet alleen belangrijk voor meer grip, maar ook meer gevoel in het stuurwiel. De besturing zelf is ook aangepast. De bekrachtiging is weliswaar elektrisch, maar nu een stukje minder kunstmatig.

Daarnaast zijn er wat wijzigingen qua uitvoering. Zo is het mogelijk om een rode ‘Pinstripe’ te bestellen. Deze matcht dan uitstekend met de rode remklauwen en rode interieurdetails. Het klinkt als een erg gaaf idee, helaas kregen we (nog) geen persfoto’s van Ford daarvan. Tevens is er wat meer keuze uit verscheidene exterieurkleuren. In combinatie met de nieuwe lak en pinstripe kun jij duidelijk maken aan al het plebs dat je niet in een 2019 Mustang Shelby GT350R rijdt, maar een heuse 2020 Mustang Shelby GT350R.

Verder bleef er gelukkig veel hetzelfde. De hoogtoerige 5.2 liter V8 is gelukkig gebleven. De ‘Voodoo’ V8 levert 526 pk en 50 Nm, meer dan voldoende dus. Ook houdt Ford vast aan de handbak, een automaat is niet eens een optie! De GT350R is het puristische broertje van de GT350. De GT350R onderscheid zich door het niet hebben van een achterbank, navigatie, radio en een blind-spotmonitor. In plaats daarvan krijg je koolstofvezel wielen (!), koolstofvezel splitter en een koolstofvezel achterspoiler.