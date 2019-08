Van je katalysator af? Parkeer je auto in Amsterdam-Oost

In dit gedeelte van de hoofdstad is je kat niet veilig.

Misschien wil je upgraden naar een sportkatalysator, of wellicht wil je er helemaal vanaf. Dit laatste is overigens niet aan te raden, want dan kom je in de knel met de APK. Het verwijderen van een katalysator kost een paar euro als je het bij een garage laat doen, maar in Amsterdam-Oost bieden ze deze service gratis aan.

Het nadeel is dat de wachttijden vreemd kunnen zijn. Zo opereren de mobiele monteurs vooral in de nacht en ben je willekeurig aan de beurt. Flexibiliteit is wat dat betreft een pré. Ook lijken ze een sterke voorkeur te hebben voor de Toyota Prius, dus de kans is aanwezig dat ze jou overslaan. Tenzij je natuurlijk een Prius hebt. Als laatste moet je niet gek opkijken als er schade is gemaakt.

De politie is niet zo blij met de gang van zaken, want de katalysatoren worden vooral ongevraagd ontvreemd van voertuigen. Men is in Amsterdam-Oost dan ook zoekende naar getuigen die misschien iets gezien hebben. Er hebben meerdere diefstallen plaatsgevonden. De auto wordt op een krik gezet en vervolgens knippen ze met een hydraulische schaar de katalysator los. Voorlopig tast de politie in het duister wie of wat verantwoordelijk is voor de diefstallen.

Fotocredit: Politie Amsterdam Oost Watergraafsmeer via Facebook