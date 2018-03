Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Coupé: rijtest en video

De grootste auto die Das Haus levert, maar dan als onpraktische coupé. Het is nog steeds een package om hebberig van te worden.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Wat is het

De facelift van de S-klasse coupé. Traditioneel krijgt een facelift modelletje wat meer LED’s, maar dat vond Mercedes niet genoeg en dus kregen de achterlichten OLED’s. Inderdaad, van die schermen die je in je telefoon en je TV wilt hebben. Ook als achterlichten geven die nog meer scherpte, zodat achterliggers kunnen genieten van zoiets eenvoudigs als een remactie of het aanzetten van de richtingaanwijzer.

Aan de voorzijde verscheen de Panamericana grille, waardoor het hele front nu meer aan de AMG GT doet denken. Terecht overigens, want onder de motorkap moest de “oude” 5,5 liter grote V8 wijken voor de nieuwe biturbo 4,0 liter V8. De verloren anderhalve liter slaginhoud wordt ruimschoots ingehaald door extra technologie, want qua pk’s gaat de S63-rijder er niet op achteruit. De upgrade van 27 paarden lijkt niet bijster veel, maar daarmee wordt weer een magische grens doorbroken en kan er gepocht worden met 612 pk en 900 Nm aan koppel.

Ook lekker voor het cijfergeweld is de versnellingsbak die tegenwoordig negen verzetten biedt en is voorzien van een koppeling die in een oliebad is ondergedompeld. Het moet een flitsende racestart (launch control) mogelijk maken en daardoor lanceert de S63 Coupé in 3,5 seconden naar de 100. Daarmee is de altijd van 4Matic+ voorziene S63 de snelste S-klasse. De van een zes liter grote twaalf cilinder voorziene S65 heeft slechts 18 pk meer, maar rookt bij de staande start eerst een set achterbanden op, om pas na 4,1 seconden bij de 100 te arriveren.

Hoe rijdt het

Met dank aan de adaptieve luchtvering, een “klappenauspuff”, de negentraps automaat en stoelen die meer kosten dan de Aygo van je tante: fantastisch comfortabel. Dat is in de Comfortstand, want in standje Race verandert de S63 in een vuurspuwende draak die als hobby asfalt vreten heeft. Laten we het erop houden dat een S63 Coupé niet altijd de meest sociale chauffeur in mij bovenbrengt. Het acceleratievermogen is ronduit ridicuul, alleen een suïcidale motorrijder op een echt snelle fiets kan meer gaatjes benutten dan deze straaljager voor de snelweg.

Dat een S63 met meer dan 600 pk hard rechtuit gaat mag je niet echt verbazen, maar ook het bochtenwerk is grappig. Met dank aan 4Matic+ en lekker vet rubber op de vier hoeken rijdt het zoals een A45 of Audi S3, maar dan met twee keer zo veel vermogen en massagestoelen. We sjouwden de S63 naar één van onze favoriete stukjes rivierdijk, met in ons achterhoofd dat dat niet helemaal de plek voor een auto van dit formaat en met dit vermogen is. We hadden het fout, want dit is wat de S63 ook kan. Je rijdt weliswaar gauw 100 km/u te hard, alle weidevogels in een straal van 5 km vliegen verschrikt op en de koeien raken van de leg (ja zelfs die, niet alleen de kippen), maar qua rijden is de S63 Coupé ook op krappere wegen nog steeds in zijn element.

Voor de terugweg zet je alles in comfort en de S63 transformeert in een weldadige S-klasse. Hobbels verdwijnen als sneeuw voor de zon, geluid is er nauwelijks en de negentraps automaat houdt het toerental lekker laag. Het is erg knap dat Mercedes al die verschillende karakters in één auto heeft weten te vangen, lang leve de elektronica die alles mogelijk maakt.

Zijn er nog minpunten

De prijs uiteraard, want de aanschaf zal niet voor iedereen zijn weggelegd. Het varieert van ongeveer anderhalve ton voor een reguliere versie die al zo snel is dat je eigenlijk niet meer nodig hebt tot dik drie ton voor de twaalfcilinder S65. Er tussenin zit de S63 die kaal in Nederland 220.000 euro kost, op dit exemplaar zat “slechts” voor 30k aan opties, dus de teller bleef steken bij een kwart miljoen. Zelfs met de huidige hype in vastgoed koop je daar op de meeste plekken een fijne eengezinswoning voor.

Het echte minpunt is echter de ruimte, of beter: het gebrek daaraan. De S-klasse coupé neemt verschrikkelijk veel plek op de weg en op de oprit in, maar dat vertaalt zich niet bepaald in een ruim interieur. Nee dat schrijf ik verkeerd: voorin is er ruimte zat en zijn de zetels voorzien van verwarming, koeling, massage en airscarf: voortreffelijk. Achterin is het zo krap dat een A-klasse er een limousine door lijkt. Om je een idee te geven: om een tweejarige achter mij te laten zitten, moest mijn stoel al naar voren.





Alternatieven en conclusie

Rationeel gezien is een GLE63 of S-klasse limousine veel handiger, maar juist dat feit maakt de S63 Coupé zo begeerlijk. Het is een belachelijke auto, maar mooi is ie ook en van alle markten thuis.

Voor twee ton is er ontzettend veel te koop, maar de enige echte alternatieven zijn de Bentley Continental GT en Rolls-Royce Dawn. Tenminste, als je hard op zoek bent naar een onpraktische coupé met vier zitplaatsen. Een kanttekening daarbij is dat de Roller wel vier normale plaatsen heeft, maar daarvoor betaal je dan ook veel meer dan voor de beide anderen en dat maakt het dan nog steeds geen goede deal.

De S63 Coupé is dat ook niet, maar oh boy wat een fijne auto. Van ubercomfortable cruiser tot aan alles verschroeiende autobahn-blazer tot aan de auto om een bergweg mee af te blaffen. Het is bijna het perfecte compromis, zolang je maar niet meer dan twee mensen mee wil nemen. Filmpje!