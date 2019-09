Deze stoere sportstoelen zitten niet in een M3 of RS4

Ze zien er toch heel heftig uit.

Het is eigenlijk best een vreemde combinatie, een sportieve SUV. De ‘S’ van SUV staat weliswaar voor ‘Sports’, maar niet zozeer omdat het een sportieve auto is. Het zijn juist auto waarmee je sportieve dingen kunt doen. Raften, mountainbiken, parasailen, skydiving, windsurfen en bungee jumpen. Een SUV brengt jou, jouw crew en de bagage er naar toe. Dat we SUV’s voornamelijk gebruiken om pannenkoekmeel te halen bij de lokale grootgrutter, laten we even buiten beschouwing.

Maar de consument wil er niet alleen uitzien als iemand met een sportieve lifestyle, hun auto moet dat ook uitstralen. Godzijdank is er dus de Skoda Kamiq Monte Carlo. Na het verscheiden va de Skoda Yeti is dit de tweede SUV van Skoda die dit sportieve label mag dragen.

De Skoda Kamiq Monte Carlo is voorzien van chique hooglans zwarte sierlijsten, grille en dakrails. Ook de spiegels zijn nu hoogglans zwart gespoten. Niet dat de Kamiq het nodig heeft, maar de Kamiq hééft een diffuser en deze is nu ook in hoogglans zwart uitgevoerd. Standaard staat de Kamiq Monte Carlo op 17″ lichtmetalen velgen, maar 18″ is zoals je kunt zien op de foto’s ook mogelijk.

In het interieur is Skoda verder gegaan met het op smaak brengen van de sportieve ambiance. Zo zien we heftige sportstoelen, veel rode details en een afgevlakt sportstuurwiel. Dat stuurwiel alsmede de handremgreep en de versnellingspookknop is nu omuld met geperforeerd leder. De Monte Carlo uitvoering van de Kamiq is niet alleen sportief, maar ook compleet. Zo heb je standaard een panoramadak en getinte achterste ruiten. De Kamiq Monte Carlo maakt zijn debuut op de IAA volgende week. Prijzen zijn nog niet bekend.