Met deze AMG ben je iedere Ferrari de baas op de AutoBahn

Dat moet toch een heel fijne gedachte zijn.

De M178 is toch een van de wonderen der techniek. Voor wie die motorcode niets zegt, het is de V8 van AMG. Toen Mercedes van de 6.2 naar de 5.5 biturbo ging, was men teleurgesteld, want er zaten twee turbo’s op. Echter, dankzij veel slagvolume wist Mercedes het AMG-karakter heel goed te preserveren.

Met de tweede downsize stap naar 4.0 liter, was men weer gespannen: zou het wel een AMG-V8 blijven? Jazeker, de V8 klinkt nog altijd lekker vol, vet, romig en burbelend. Een andere sceptisch geluid betrof de tuning. Zou dit blok niet te snel aan de top van zijn kunnen zitten, dankzij het afgenomen slagvolume? Het antwoord is driewerf neen, want dat bewijst Posaidon vandaag met hun laatste creatie.

De auto is gebaseerd op de Mercedes-AMG GT R en ze noemen ‘m zelf de Posaidon RS 830+. Je zou dus aannemen dat het vermogen 830 pk bedraagt, maar niets is minder waar. Deze M178 is namelijk gekieteld naar 880 pk! Het koppel liep daarbij dermate hoog op, dat ze die op 1.000 Nm hebben begrensd, om er voor te zorgen dat de achteras niet een wokkel is na drie keer gas geven.

Die 295 pk heeft Posaidon (ja, zo heten ze echt) er niet zomaar bij gechipt. De standaard turbo’s zijn vervangen door veel grotere exemplaren. Ook zijn er open sportfilters gemonteerd. Daarnaast zijn de zuigers vernieuwd en beter berekend op grotere vermogens. Tevens zijn de bougies en het brandstofsysteem voorzien van een upgrade. Ook is het inlaatspruitstuk gemodificeerd. De vuile lucht gaat extra snel weg dankzij een open downpipe en sportuitlaat met sportkats. Om deze wijzigingen allemaal lekker met elkaar samen te laten werken, is de ECU ook aangepast.

Het resultaat is dus de eerder genoemde 880 pk en 1.000 Nm. Standaard levert de M178 585 pk en 700 Nm. Maar Posaidon weet te melden dat je niet per se een AMG GT R nodig hebt, ook de minder sterke modellen kun je naar 880 pk krijgen. Dus je kan ook een standaard AMG GT naar 880 pk tillen. De 0-100 km/u sprint duurt dan 2,9 seconden en de topsnelheid bedraagt, wait for it, 363 km/u. Prijzen zijn nog niet bekend.