Er zitten bijna alleen maar nadelen aan 130 km/u rijden

Ja, dat snel rijden heeft helemaal geen zin.

Het is al een tijdje vrij omstreden, het 130 km/u rijden. Auto’s kunnen steeds sneller en comfortabeler hardrijden en de remweg vermindert ook steeds meer. Het lijkt steeds veiliger om gewoon lekker gas te geven. In veel landen mag je 130, in Duitsland mag je zelfs harder dan dat. In Nederland lijkt echter 100 km/u al meer dan genoeg. Op vele plekken, waaronder het breedste stukje A1, is een 130 km/u-limiet niet van toepassing. Daar mag je je gaspedaal zo’n 30 km/u tegenhouden. Boe! Maar is dat 130 rijden wel zo voordelig?

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) besloot de proef op de som te nemen. Voordelen: je bent een paar minuten sneller op je bestemming. Nadelen: meer verkeersdoden, meer geluidsoverlast en meer uitstoot. Oh ja, en de wegcapaciteit – het aantal auto’s dat een weg aankan – zou ook nog eens kunnen dalen. Daar deed de NDW onderzoek naar.

Dat doen ze middels bovenstaand fundamenteel diagram. Hierbij wordt de intensiteit van het verkeer vergeleken met de gereden snelheid. De grafieken zijn ietwat lastig, maar het komt er op neer dat bij een toename van de voertuigintensiteit, de reële snelheid afneemt. Naast de eerdergenoemde nadelen is 130 rijden dus ook nog nadelig voor de verkeerscapaciteit. Simpel gezegd: harder rijden = meer files.

Wel maakt de NDW duidelijk dat tijdens rustige tijdstippen, de verkeerscapaciteit juist toe kan nemen. Tijdens drukte is het dus beter om gewoon niet zoveel haast te hebben. Zoals het oude gezegde: haastige spoed is zelden goed.

Beeld: retesnelle Kever via @wouter070