Eindelijk, er is nu ook een Fiat 500e voor mannen

Vergeet de nieuwe Abarth 500e, dít is de 500e waarin je als man gezien wilt worden.

Als er één auto als vrouwenauto bestempeld mag worden, dan is het toch wel de Fiat 500. Dat is met de Fiat 500e niet anders. Zelfs de nieuwe Abarth 500e, die deze week is onthuld, is nog niet direct het toonbeeld van masculiniteit.

We kregen vandaag echter een Fiat 500e in de mailbox die wél een stuk stoerder oogt. Als je heel snel kijkt lijkt er een Abarth-logo op te zitten, maar in werkelijkheid is dit het logo van Kahn Design. Deze Britse toko kennen we vooral van aangepaste Land Rovers.

Kahn Design houdt zich dus voornamelijk bezig met hele stoere en robuuste auto’s, iets wat de Fiat 500e totaal niet is. Toch hebben ze deze schattige Fiat een stuk minder aaibaar weten te maken.

Hoe hebben de Britten dit voor elkaar gekregen? Onder andere door het bovenste gedeelte van de koplampen (wat geïntegreerd was in de motorkap) te verwijderen. De Fiat 500e kijkt daardoor een stuk brutaler de wereld in.

De Fiat 500e heeft van Kahn Design ook een agressieve voorbumper gekregen en een dikke diffuser. Daarnaast zijn er 18 inch Fondmetal-velgen, die de auto meteen een hele andere look geven. Het H&R-onderstel, wat de auto 25 mm verlaagd, helpt ook een handje.

Kahn Design heeft het interieur niet overgeslagen. Het stuur is nu voorzien van carbon, terwijl het interieur opnieuw bekleed is met groen kunstleer. Een soort krokodillenleer dus, maar dan niet van krokodillen. Mocht dat niet je ding zijn, dan zijn uiteraard ook andere kleuren mogelijk.

Al met al oogt de Fiat 500e na de behandeling van Kahn Design lekker sportief. Helaas is er op technisch vlak niks aangepast. Dat is ook een beetje lastig bij een elektrische auto. Wat je dus eigenlijk moet doen is een Abarth 500e bestellen, en die vervolgens naar Kahn Design brengen. Dan heb je de snelheid én de looks.