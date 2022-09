Deze auto was de inruil van een Nissan Skyline GT-R waard

Welke absoluut legendarische auto is de inruil van de absoluut legendarische Nissan Skyline R34 GT-R waard?

Als één markt explosief aan het stijgen is, is het de markt der Japanse sportwagens wel. Grotendeels dankzij hun initieel ietwat vergeten status, ook een hoofdrol in een bepaalde autofilmreeks speelde mee. Ook blijkt heden ten dage duidelijk dat lang niet alle Japanse sportwagens rijp waren voor de toekomst of in ieder geval nog niet eens in de schaduw van hun voorvader konden staan.

Nissan Skyline GT-R (R34)

Onder meer Supra, NSX, RX-7 en natuurlijk Skyline GT-R: voor al deze auto’s moet je in topstaat flink geld neerleggen. Soms echt krankzinnig veel. Meer geld in ieder geval dan je moet neerleggen voor een Nissan Leaf. Toch is er een Nissan-dealer die deze bizarre inruil realiseerde: iemand ruilde een Nissan Skyline GT-R V-Spec II (R34) in voor een gloednieuwe Nissan Leaf.

Bizarre inruil

Ja, het is echt waar. Een koper genaamd Barry leverde zijn Nissan Skyline GT-R in voor een Nissan Leaf. Een directe ruil, als we de dealer moeten geloven. Zij spelen het op het feit dat Barry kennelijk geen zin meer heeft in de hoge benzineprijzen die zijn R34 parten spelen. Niet alleen een bijzondere… ‘upgrade’, maar het lijkt ons dat een directe inruil Barry wel wat geld heeft gekost. Dit tafereel speelde zich af bij Eagers Nissan in Brisbane, Australië.

Ofwel de Nissan-dealer heeft hier een lekkere dikke winst in de dop, ofwel de ingeruilde R34 GT-R gaat voor een stuntprijs weg. Reken maar niet op dat laatste. Een bizar verhaal is het sowieso, deze inruil.