Deze Supra kan wel een opknapbeurt gebruiken

En een paar nieuwe airbags.

Wie een 3.0-liter zes-in-lijn Supra koopt is vermoedelijk niet iemand die houdt van langzaam rijden. Het is waarschijnlijk eerder iemand die vroeger een muurposter had van de Lamborghini Countach en liever de eerste The Fast and the Furious-films kijkt dan de latere. Deze persoon denkt daarom dan ook dat hij wel weet hoe je een auto écht moet besturen en dat zaken als traction control je alleen maar langzamer maken. Bij dergelijke gedachten hoort een wat sportiever rijgedrag, daarbij hoort weer een verhoogde kans op botsingen.

Dit laatste is ook precies wat deze witte Toyota Supra is overkomen. Hij staat nu bij een veilinghuis in de staat New York, maar wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Maar dat de bestuurder ergens tegenaan is geklapt, is wel te zien. De overhang aan de voorzijde is volledig weg. In plaats daarvan heeft deze Launch Edition vanaf de voorwielen een platte neus en een motorkap die niet helemaal meer lekker sluit. De zij- en bestuurdersairbags zijn bij dit ongeval ook geactiveerd. Of de auto nog werkt is niet duidelijk; de sleutel is namelijk kwijt. Toch hebben ze wel de kilometerstand kunnen achterhalen, deze Toyota Supra heeft niet eens duizend kilometer gereden. De staat van de auto is dan ook zo goed als nieuw. Als je de voorkant en airbags even negeert.

Hoeveel de verkoper hoopt te vangen voor de auto is niet bekend, maar op heel veel geld hoeft hij niet te wachten. Het veilinghuis schat de reparatiekosten namelijk op 41.583 dollar, terwijl de prijs van een nieuwe Supra Launch Edition 55.250 dollar was. Meer dan 13.667 dollar (=12.365 euro) moet de eigenaar voor deze Supra dan ook niet verwachten.