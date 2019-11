Speciale RAM 1500 wil graag een Camaro zijn

Met een beetje geluk transformeert hij naar een robot.

Er is één regel waarin ons land ietwat vreemd is. Helemaal in deze tijden van stikstofreductie. We hebben het natuurlijk over de richtlijnen voor een bedrijfswagen. Ja, we snappen dat bedrijven een auto nodig hebben, maar daarvoor is de bestelwagen uitgevonden. Dat is het probleem een stuk minder. Oké, die hebben vaak ook dieselmotoren aan boord en zijn meer efficiënt dan goed voor het milieu, maar we hebben het vooral over auto’s die inspringen waar de wet een beetje lief is. Want een auto mag een bedrijfskenteken krijgen zodra hij aan eisen voldoet die grotendeels alleen te maken hebben met de afmetingen van de laadruimte. Zet je hem op bedrijfskenteken, dan ben je pardoes af van alle belastingen en zijn de maandelijkse kosten veel lager dan normaal het geval zou zijn. Bij een Peugeot Partner 1.4 is dat niks minder dan terecht. Bij een enorme auto als een Ford F-150 of RAM 1500 zou je normaliter een dikke bak BPM mogen betalen. Maar vanwege de laadruimte hoeft dat niet.

Zo is het voor veel mensen niet onmogelijk om een grote pickup-truck te betalen. Een RAM 1500, bijvoorbeeld. Die doet het verrassend goed in Nederland en vele bedrijven doen hun best om de import van zo’n auto naar Nederland makkelijk te maken. Zo kun je bijvoorbeeld bij USCarDealer.nl terecht voor een RAM, Ford F-150 of Toyota Tundra. Maar die eerste lijkt de sweet spot te raken voor verrassend veel Nederlanders die zo’n auto op hun bedrijf willen zetten en daarmee voordelig een Amerikaanse powergigant rijden. En wat doe je om succes te vieren? Juist. Je maakt een speciale editie.

Hij heet Rumble Bee en dat associeer je natuurlijk direct met Bumblebee. Dat is gewoon de Engelse vertaling van hommel, maar in de auto-industrie werd de naam onsterfelijk gemaakt door de filmreeks Transformers. De killer-robots hebben allemaal een auto-gedaante, zo ook het karakter Bumblebee, die zijn dekmantel vindt in een gele Chevrolet Camaro. Toch heeft de Rumble Bee, één letter verschil, altijd iets te maken gehad met de (Dodge) RAM. In 2004 bracht Dodge een speciale RAM uit die zo heette, die naam was dan weer een knipoog naar de Dodge Coronet Super Bee, een muscle car uit de jaren ’70. Waar de naam dan ook vandaan komt, de Rumble Bee is terug.

Overigens is het geen speciaaltje van FCA of RAM zelf. USCarDealer heeft de handen ineen geslagen met JD Customs om de Rumble Bee terug te brengen naar het heden. De basis is daarom een gloednieuwe RAM. De auto wordt gekenmerkt door een uiterlijk waar geen puntje chroom in te herkennen is, naast een set strepen en stickers die geïnspireerd zijn op de originele Rumble Bee. Het interieur zit vol met zwart leer met gele stiksels. Een grappig detail is het hexagonale patroon in de stoelen, wat vaker dan niet een ‘honingraatpatroon’ wordt genoemd. Een leuke knipoog naar het insect wat Dodge al decennia inspireert.

De kleur die je natuurlijk wil om het echte Bumblebee-effect te benadrukken is geel met zwarte strepen. Maar is dat toch te flashy (wat we best snappen op zo’n mastodont), dan kun je de kleuren ook omdraaien. Ook is het mogelijk om beide combinaties te hebben met grijs in plaats van geel. Je mag 65.250 euro neertellen voor de RAM, best veel geld, maar door de grijskentekenregeling had het veel meer kunnen zijn. Je krijgt namelijk bij de prijs inbegrepen gewoon een blubberdikke 5.7 HEMI V8 met 400 pk. Bovendien is de Rumble Bee gebaseerd op de duurste uitvoering. Hoogwaardige materialen, luxe zetels, een 21 cm groot scherm, elektrisch uitklapbare treeplanken, 22 inch velgen en een panoramadak. Dat op een gigantische pickup truck: waar anders kun je nog voor 65 ruggen een enorme auto met V8 en dergelijke luxe krijgen?