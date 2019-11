Bizar: zo steil wordt de kombocht op Zandvoort

Er is meer info bekendgemaakt over de verbouwingen aan het circuit van Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland.

De bekendmaking dat er in 2020 weer een Formule 1-race zou worden verreden op Zandvoort was niet voor iedereen goed nieuws. Zo hadden milieuorganisaties en critici een rechtszaak aangespannen omdat de komst van de Formule 1 de leefomgeving en bepaalde dieren zou aantasten. In de The Road to Zandvoort-podcast praat Circuit Zandvoort-directeur Robert van Overdijk hoe er nu naar de GP wordt gekeken en hoe de verbouwingen gaan.

We merken dat nu de rechtszaken voorbij zijn, er weer het gevoel heerst dat het gaat goedkomen”, zegt Van Overdijk tegenover Wouter en Meindert. “Wat de race voor Nederland doet, niet alleen op economisch vlak, maar ook het sociale. Je ziet de fanbase van Max die blij is. De positieve boventoon is er gewoon weer.

Daardoor is de zekerheid van de Dutch Grand Prix weer toegenomen. Honderd procent garanderen dat de race op Zandvoort wordt verreden deed Van Overdijk niet, maar ‘we zijn wel gewoon vol vertrouwen dat we het keurig met elkaar tot een goed einde weten te brengen’.

Na de rechtszaak zijn we begonnen met de verbouwing. Daarmee zie je echt zaken ontstaan en krijgt iedereen het idee dat het echt gaat komen. Het gaat wel heel hard qua dagen. Ik zeg niet, we hebben ‘maar’ 170 dagen, ik zeg we hebben er nog 170 om er een groot spektakel van te maken. De verbouwing is nu ook in volle gang; als je nu over het circuit rijdt kan ik geen drie plekken aanwijzen waar ze niet bezig zijn. Er wordt echt mega hard gewerkt.

Het meest spectaculaire onderdeel gaat de laatste kombocht zijn, denkt Van Overdijk.

Die krijgt een stijgingsgraad van 32 procent, ongeveer achttien graden. Ter vergelijking: de Keutenberg in Limburg heeft een stijgingspercentage van zo’n 20 of 22 procent. Onze bocht is dus steiler. Als je van de onderkant naar het topje kijkt, is het hoogteverschil 4,5 meter. En daar gaan ze straks dus met open DRS-vleugel en hoge snelheid doorheen.

De derde bocht, de Hugenholtzbocht, wordt ook een kombocht.

Dat wordt een parabolische bocht, van acht tot achttien graden. Zo kunnen straks twee auto’s met dezelfde snelheid door de bocht. Het circuit is al uniek door onder meer de ligging, daar komt nog zo’n unieke bocht bij. Daar kunnen we het meest naar uitkijken.

De Zandvoort-directeur deed zijn uitspraken bij de BNR-podcast The Road to Zandvoort.