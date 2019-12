Deze Tesla Model 3 heeft wél een interieur

Er is ook sprake van materiaalgebruik en daadwerkelijke afwerking.

Toevalligerwijs heb ik de laatste tijd veel in Tesla Model 3’s gezeten. Niet vrijwillig, maar omdat familie, vrienden, boeren en buitenlui er eentje besteld hebben. En terecht. Als je de kans hebt om zo’n auto te kopen of te leasen: doen. De bijtellingsverschillen zijn zo groot dat je voor het geld een puike sportsedan rijdt in plaats van een kleine crossover waar ze een elektromotor in gelepeld hebben.

Twee dingen die mij wel opvielen: de lakkwaliteit is erg matig en het interieur kan ook beter. Nu verbetert Tesla zich erg snel, maar het is niet ‘premium sportsedan’ waardig. Mocht je een wat vroeger exemplaar van de Model 3 hebben en er op het interieur na heel erg tevreden over zijn, hebben wij uitstekend nieuws: Vilner is met de Tesla Model 3 aan de slag gegaan.

Vilner concentreert zicht enkel op interieurs en dat is met deze Model 3 natuurlijk niet anders. Het resultaat is bijzonder geslaagd te noemen. Of het je smaak is, is een tweede, maar het origineel en ziet er keurig afgewerkt uit. Er is gebruik gemaakt van meerdere kleuren en materialen. Hierdoor ziet het interieur er veel minder kaal en saai uit, dan daadwerkelijk eigenlijk het geval is.

De terracotta-kleurige bekleding is leder, evenals de zwarte bekleding. Het mintgroene stofje is een soort denim, terwijl de stoelen in een patroontje hebben. Ook heeft Vilner de originele houtafwerking aangepast, zodat het wat beter matcht met het de rest van het interieur. Het geheel zou perfect passen in een Citroën. Qua innovatie is Tesla wellicht het nieuwe Citroën, dus zo vergezocht is het ook weer niet. Wat het gaat kosten is niet bekend, maar als je een iets ander interieur wil hebben dan die 18.000 andere Tesla Model 3 zul je er wel iets voor over moeten hebben.