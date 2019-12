Extra snelle Yaris mét AWD komt al heel snel

Voor de petrolhead met betere voornemens.

Nu Sinterklaas het land uit is, wachten we met smart op misschien wel het dikste bommetje in zijn segment. We hebben het natuurlijk over de nieuwe snelle Yaris. Van de eerste twee generaties kon je een lauwwarme T-Sport (later omgedoopt tot TS) krijgen, maar die waren niet in staat om je broek in vuur en vlam te zetten.

Met de Yaris GRMN bewees Toyota dat ze het absoluut in de vingers hadden. Het was een vagrn de leukste (zo niet de leukste) auto in zijn segment. Vorige keer deelde Toyota een teaser van de nieuwe snelle Yaris. Vandaag licht men wederom een tipje van de sluier.

Ten eerste de naam. Het wordt waarschijnlijk niet Toyota Yaris GR4 en ook niet Yaris GRMN. Om in lijn met de Toyota GR Supra te lopen, heet de auto Toyota GR Yaris. Ook krijgen we twee cryptische afbeeldingen en een niet alles verhullend filmpje. Wel worden er vermoedens bevestigd: de GR Yaris krijgt vierwielaandrijving! Ook zien we dat de velgen behoorlijk groot zijn, evenals de remmen die erachter zichtbaar zijn. Ook leuk: de Toyota GR Yaris krijgt twee vuistdikke uitlaten, aan beide kanten eentje.

Natuurlijk is het slechts een filmpje, maar eindelijk hebben we Hot Hatch die ietwat afwijkend klinkt: hees, schel en nerveus. Precies wat je wil van een puike vierpitter. De nieuwe Toyota GR Yaris wordt onthuld op de Tokyo Motor Show op 10 januari 2020.