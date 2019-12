Gewetensvol ondernemen telkens bereikbaarder

Zeker met deze Elektrische bedrijfswagen uit onverwachte hoek.

Het is een categorie die nu nog een rol in de marge speelt. We hebben het natuurlijk over elektrische bedrijfswagens. Op het eerste gezicht is het namelijk een compleet onhaalbare kaart. De actieradius is te klein, de aanschafprijs te hoog, de laadtijden te lang en er is te weinig keuze. Niet alleen qua merken, maar met name qua soorten opbouw of indeling. Kortom, het klinkt niet erg interessant voor de milieubewuste ondernemer.

Gelukkig zijn de merken hard bezig om de elektrische bedrijfswagens te verbeteren. De actieradius wordt langer, de laadtijden worden juist korter en de prijs zal dalen. Het is natuurlijk een vicieuze cirkel waarbij we nu aan het begin staan. De merken die op dit druk bezig zijn met elektrische bedrijfswagens zijn Nissan (EV200), Volkswagen (e-Crafter), Fiat (Ducato Electric), Renault (Kangoo & Master Z.E.) en ook Ford is bezig met een elektrische Transit.

Build Your Dreams

Daar kunnen we nu het merk BYD bijrekenen. Mocht je BYD niet kennen: de afkorting staat voor Build Your Dreams en het is een van de grootste Chinese automerken. In Europa zien we hun producten ook verschijnen, maar dan betreft het meestal zwaar goederenvervoer. BYD zet op dit moment zwaar in op de eTrucks.

Bestelauto

De nieuwe bestelauto heeft nog geen echte naam. Wel zijn er andere details van bekend. De auto zal uitgerust worden met een 50,3 kWh accupakket. Deze is gekoppeld aan een elektrische motor die goed is voor 136 pk (precies 100 kW). Het maximum draaimoment bedraagt 180 Nm. Het is een elektromotor, dus al vanaf 0 toeren staan die Nm’s tot je beschikking. De actieradius bedraagt 360 km. Dat klinkt op zich nog niet zo heel verkeerd. Helaas betreft het de niet al te ideale NEDC-meting. Dat betekent dat de daadwerkelijke range flink zal afwijken, houd rustig rekening met 200 km old zelfs iets minder als je haast combineert met uiterst frisse weersomstandigheden.

Belangrijke cijfers

Dan de andere cijfers die van belang zijn voor de ondernemer. Met een 40 kW DC lader is het mogelijk om de auto in 90 minuten weer vol te laden, met een standaard lader duurt het 8 uur om de accu’s vol te krijgen. Ook belangrijk zijn de afmetingen. Het laadvermogen van de auto bedraagt 920 kg. De laadruimte is 3,5 kubieke meter groot. De laadruimte is toegankelijk middels twee schuifdeuren en een naar boven te openen achterklep.

Nederland

Wanneer de auto naar Nederland komt is nog niet bekend. Jazeker, we spreken over ‘wanneer’. Naar het schijnt is BYD op dit moment bezig een dealernetwerk op te bouwen in Europa. Nederland en België (samen met diverse Scandinavische landen) zijn de eerste die aan bod zullen komen.