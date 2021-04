Tesla Model 3 blijft aan kop: nu 600+ km range - Autoblog.nl

De Long Range wordt nu pas echt een Long Range. Zonder meerprijs.

Over Tesla kan veel gezegd worden, maar feit is dat Tesla koploper was op het gebied van EV’s en dat nog steeds is. Dit geldt qua verkoopaantallen, maar ook qua accutechniek. De concurrentie begint Tesla wel in de nek te hijgen. Er is bijvoorbeeld een Mustang Mach-E op komst met 610 km range. Dat kan Tesla natuurlijk niet op zich laten zitten.

Tesla is heel zuinig met nieuwe modellen en facelifts, maar kiest er in plaats daarvan voor auto’s stukje bij beetje te verbeteren. Zonder daar veel bombarie over te maken. Dat is ook nu weer gebeurd: Tesla heeft de Model 3 Long Range stilzwijgend meer range gegeven.

De Model 3 Long Range deed zijn naam al eer aan met een WLTP-actieradius van 580 km. Dat is al meer dan alle andere auto’s in zijn segment die momenteel leverbaar zijn. Om de voorsprong vast te houden heeft Tesla er nog iets meer range uit weten te persen. In de configurator is nu te zien dat de Model 3 Long Range 614 km aan range heeft. Toch net genoeg om de Mach-e straks af te troeven.

In navolging van de Model S overschrijdt de Model 3 nu dus de 600 km-grens. Waar Tesla de extra kilometers precies vandaan heeft getoverd is niet bekend. Het devies is dus: vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.

Het goede nieuws is dat de prijs ongewijzigd blijft. De Model 3 kost dus nog steeds €56.980. Daarmee is de Model 3 nipt goedkoper dan de auto die de Tesla naar de kroon dreigde te steken. De Mustang Mach-E Extended Range moet namelijk €57.665 kosten. Die is alleen nog niet leverbaar. Vooralsnog is Tesla dus het enige merk dat EV’s met meer dan 600 km aan range aanbiedt.

Met dank aan Jasper voor de tip!