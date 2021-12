Lamborghini Countach nu al een iconische ‘poster car’

We kennen Lamborghini allemaal van de beste auto’s voor op posters in magazines, die vervolgens boven je bed eindigen. Lamborghini wil natuurlijk dat hun nieuwe Countach ook een goeie ‘poster car’ wordt en geeft alvast een voorzetje.

Er is een tijd geweest dat Lamborghini bekend werd als het merk van de beste posters. Wie had er vroeger niet een poster van een Countach, Diablo of Murcièlago boven hun bed hangen? Volgens velen is dat zelfs wat Lamborghini een historisch merk maakt.

Nieuwe Countach

De historie herhaalt zichzelf dit jaar. Lamborghini komt namelijk met een nieuwe oude Countach. De Aventador is in feite de auto die de plaats van de Countach inneemt in de huidige line-up, maar de nieuwe Countach (LPI 800-4) is een auto vol met historische knipogen naar de originele Countach. Het bijzondere ontwerp van Gandini heeft vele posters gezien. Waarschijnlijk vormde dat inspiratie voor een nieuw project van Lamborghini.

Lamborghini Countach als ‘poster car’

Lamborghini sloeg namelijk de handen ineen met vijf artiesten om de Lamborghini Countach weer tot een echte poster car te maken. Hoe dan? Nou, eh, door vijf posters uit de brengen met de Lamborghini Countach in de hoofdrol. Herleef de goede oude tijden, maar dan met een moderne Countach en moderne kunst. Dat laatste moet je zelf maar over bepalen of dat naar je smaak is.

De ontwerpen voor de Lamborghini Countach poster serie, komen dus van vijf kunstenaars. De eerste is van de Zweedse Andreas Wannerstedt. Hij lijkt het vooral erg klassiek te houden met een Countach op een brug en met een zonsondergang op de achtergrond.

De tweede poster met de Lamborghini Countach in de hoofdrol komt van Omar Aqil uit Pakistan. Hij beeldt de Countach af als het middelpunt van de nieuwe wereld met een high tech wereld op de achtergrond.

De derde is van het bedrijf Shy.Studio en die zet een gifgroene Countach in een explosie van kleur en vorm, lekker in your face in combinatie met de zwarte achtergrond. De poster voor de Lamborghini Countach gaf hun inspiratie om iets retro-achtigs te doen, wat volgens hen dit is geworden.

De vierde optie is van de Russische Yegor Zhuldybin houdt het volgens hem vrij realistisch, met de Countach als middelpunt van de wereld zoals we die nu kennen. Maar dan toch een toefje abstract met een wit-zwarte lucht en eenkleurige zon.

De laatste, de favoriet van ondergetekende, is écht zoals de oude posters waren. De bijzondere vorm van de gele Countach van boven, op een gele achtergrond met de letters Countach. Kijk, deze poster doet écht denken aan een poster zoals we die kennen van de originele Lamborghini Countach. Deze is overigens gemaakt door Italiaan LRNZ, pseudoniem van Lorenz Ceccotti.

De Lamborghini Countach is dus wederom een poster car, welke zou jij boven je bed hangen? Kopen kan trouwens nu al op de website van Lamborghini.