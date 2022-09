Deze tien auto’s zijn de minst betrouwbare okkazies

Welke okkazies moet je vermijden als je een betrouwbaar tweedehandsje zoekt?

Laten we eerlijk zijn, een leuke nieuwe auto kopen in Nederland is alleen nog weggelegd voor Jijbuizers, voebelers en mensen die vuistdiep in een bedrijfstak zitten die subsidie slurpt. Voor de rest van ons, is een leasebak regelen of uitwijken naar een okkazie het devies. Tenzij een gloednieuwe Hyundai i10 kopen voor minimaal vijftien ruggen je ding is natuurlijk. Niet dat daar wat mis mee is…

Als je de keuze voor tweedehans maakt, gaat er opeens een wereld voor je open. Je kan erachter komen dat je budget nu opeens afdoende is voor allerlei soorten dikke premiumbakken. Zo lang ze maar oud genoeg zijn en genoeg ervaring achter de rug hebben. Desalniettemin is het uitermate aanlokkelijk, want ook bij een oude premiumbak is, mits het geen complete garnaal is, de luxe vaak nog wel in zekere mate aanwezig.

Het probleem is alleen, dat al dat ‘overengineerde’ spul stiekem ook kapot kan. En als dat gebeurt, ben je vaak de hoofdprijs kwijt. Optimisten zullen altijd denken ‘dat zal bij mij wel meevallen’ en cruisen ondertussen in luxe. Pessimisten verklaren hun kennissen en familieleden die de gok wagen voor gek, terwijl ze knarsentandend in een econobox zitten. Maar, hoe erg is het nu eigenlijk?

Warrantywise, een toko die garanties aanbiedt nadat fabrieksgaranties voorbij zijn, heeft het even op een rijtje gezet. Ze hebben een weging gemaakt tussen de kosten en frequentie van problemen van auto’s en daar een score van maximaal 100 punten aangehangen. Als maatstaf zijn de reparatiekosten in het afgelopen jaar genomen. Hoe lager de score, hoe matiger de betrouwbaarheid. In de analyse zijn alleen auto’s opgenomen van maximaal tien jaar uit. Dit levert een lijstje op van enkele usual suspects, maar ook wat onverwachte klanten. Dit zijn de grootste overtreders, in omgekeerde volgorde:

10. BMW M5 (score 30,8)

9. Mazda CX-5 (score 29,6)

8. Bentley Continental GT (score 29,1)

7. Audi Q7 (score 25,7)

6. Porsche Cayenne (score 24,9)

5. BMW X6 (score 23,6)

4. Porsche Panamera (score 23,4)

3. Land Rover Range Rover Sport (score 23,1)

2. BMW M3 (score 21,4)

1. Land Rover Range Rover (score 20,2)

Voor de gein zijn voor al deze auto’s ook de grootste overtreders uitgelicht. Bij beide Range Rovers heb je dan een bedrag dat start met een twee en dan nog vier cijfers voor de komma erachter. Maar ook de andere premium merken rijden kán dus een kostbaar genoegen worden. Aan de andere kant: gemiddeld waren de reparatiekosten voor een L405 ‘maar’ 1.607 Pond. Ook niet mals, maar dan heb je wel pure luxe. Je kan dus mazzel hebben. En daarmee zijn we eigenlijk weer terug bij af. Durf jij de gok te nemen? Laat het weten, in de comments!