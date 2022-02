Top 10: goedkoopste nieuwe auto’s van 2022

We zetten op verzoek van diverse lezers de 10 goedkoopste nieuwe auto’s van 2022 op een rij. Op welke auto’s komen we uit?

Shoppen onder 19.000 euro

Het A-segment sterft langzaam uit. Auto’s als de Citroën C1, Peugeot 108, Skoda Citigo en Seat Mii zijn allemaal al verdwenen. Hier en daar staan er nog wat nieuwe auto’s op voorraad bij dealers. Wat blijft er over in Nederland? Dat is een interessante vraag. We kijken in dit overzicht wel naar volwaardige auto’s. Een Renault Twizy 80 met twee zitplaatsen achter elkaar tellen we niet mee, ook al kost die 13.290 euro en is het op papier de goedkoopste ‘auto’.

Deze auto’s hebben deze lijst net niet gehaald

Auto’s als de Dacia Jogger en Skoda Fabia Combi vallen net buiten deze top 10. De Fabia Combi is er vanaf 18.690 euro, per 1 april 2022 kost ie 19.190 euro. Let op: dit is wel het oude type Fabia. Van de nieuwe generatie Fabia komt geen Combi-variant. De Dacia Jogger is de goedkoopste zevenzitter in Nederland. Hij kost 19.150 euro. Maar ook die prijs is dus te hoog om mee te doen in deze top 10.

Ook de volledig elektrische Dacia Spring Electric valt met 18.550 euro net buiten de boot. Deze elektrische auto heeft een 27,4 kWh-batterij met 230 kilometer actieradius (WLTP).

Plaats 10:

Mazda 2: vanaf 18.490 euro

1.5 SkyActiv-G 75 pk met handgeschakelde zesbak

Plaats 9:

Een gedeelde negende plaats!

Suzuki Ignis: vanaf 17.990 euro

1.2 Smart Hybrid 83 pk met handgeschakelde vijfbak

Citroën C3: vanaf 17.990 euro

PureTech 83 S&S met handgeschakelde vijfbak

Plaats 8:

Volkswagen Up: vanaf 17.740 euro

1.0 MPI 65 pk met handgeschakelde vijfbak

Plaats 7:

Fiat 500 mild-hybrid: vanaf 16.560 euro

1.0 Hybrid 70 pk met handgeschakelde zesbak

Plaats 6:

Kia Picanto: vanaf 15.695 euro

1.0 DPI 67 pk met handgeschakelde vijfbak

Plaats 5:

Fiat Panda mild-hybrid: vanaf 15.350 euro

1.0 Hybrid 70 met handgeschakelde zesbak

Plaats 4:

Toyota Aygo: vanaf 15.095 euro

1.0 VVT-i 72 pk met handgeschakelde vijfbak

De opvolger Toyota Aygo-X – spreek uit als Aygo Cross – staat vanaf medio april 2022 in de Nederlandse showroom. Die begint bij 15.995 euro voor een 1.0 VVT-i 72 pk met handgeschakelde vijfbak. Dat zou in deze top 10 een zevende plaats opleveren.

Plaats 3:

Dacia Sandero: vanaf 14.650 euro

TCe 100 Bi-Fuel met handgeschakelde vijfbak

Plaats 2:

Hyundai i10: vanaf 14.195 euro

1.0i 67 pk met handgeschakelde vijfbak

Plaats 1:

Mitsubishi Space Star: vanaf 13.990 euro

1,2-liter driecilinder 71 pk met handgeschakelde vijfbak