Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Nederland 2022

Ontwijkt Max Verstappen de nep grindbak, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland in 2022?

Het feest is begonnen. En het voelt eigenlijk alweer heel snel vertrouwd. Na het belachelijke succes van de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985 die vorig jaar plaatsvond, lijkt het nu alweer zo vanzelfsprekend, zo’n Dutch Grand Prix. Het is makkelijk te vergeten welke hordes er genomen moesten worden om het allemaal van de grond te krijgen.

Gisteren waren ondergetekende en enkele collegae aanwezig om even de sfeer te proeven. Uw trouwe verslaggever en collega @rubenpriest waren te gast bij een van de teams. Maar geen zorgen, de trouwe lezers weten dat wij zoals altijd onvermurwbaar fair and balanced blijven. Beste leuke auto’s trouwens die A110’s. Goede coureur ook die Alonso.

De drukte was werkelijk gigantisch. En het legioen hield de adem in toen Verstappens versnellingsbak de geest gaf. Na de Grand Prix van België, verwachtte natuurlijk iedereen dat onze held de Dutch Grand Prix even van start tot finish zou domineren. Doch de trainingen hebben laten zien dat de Ferrari’s en Mercs er vermoedelijk wat dichterbij zitten dan gedacht. Sleept Verstappen toch de pole uit het vuur?

Q1

De Hazen, Williamsen en Alfa’s zijn de eersten op de baan. Zhou is de snelste van het zestal, gevolgd door Magnussen en Schumacher. Bottas is wat minder snel. Stiekem moet de Fin toch steeds vaker zijn Chinese teammaat voor zich dulden. Als Verstappen het publiek oprijdt gaat het publiek weer uit zijn dak. En de Nederlander stelt niet teleur. Hij is de snelste en laat Leclerc een dikke tiende achter zich. De Mercs sluiten aan op P3 en P4.

Een beetje demoraliserend voor de mindere goden is dat veel van de toppers niet eens nieuwe bandjes gebruiken. Dat wordt echter bijna pijnlijk voor Carlos Sainz. Aan het eind zijn er nog een aantal coureurs die zich flink verbeteren. Yuki Tsunoda gaat zo zelfs naar P2. De Spanjaard valt terug naar P14, maar heeft de mazzel dat een paar veteranen zich niet uit de gevarenzone weten de rijden.

Ricciardo heeft weer de snelheid niet en ook voor Bottas is Q1 het eindstation. Vettel probeert er alles aan te doen om er niet weer in Q1 uit te vliegen…Maar dat eindigt in een excursie door de (echte) grindbak. Het drietal wordt vergezeld door Magnussen en Latifi om de eerste vijf afvallers te vormen. Dat is goed nieuws voor Albonio en Schumacher, die dus wel door mogen naar Q2.

De afvallers: Bottas – Magnussen – Ricciardo – Vettel – Latifi

Q2

Albonio is de eerste op de baan in Q2, maar moet zijn ronde afbreken. Een totaalmalloot heeft een fakkel op het circuit gegooid en dat zorgt voor een rode vlag. Het is het eerste zichtbare vlekje op het racefeest door tokkieësque gedrag. Gelukkig reed Albon op gebruikte banden, dus het zal hem niet heel veel kosten.

Als de rode vlag verdwijnt zijn de Red Bulls al snel te vinden op de baan. Verstappen is de rapste en zijn tijd blijft bijna tot het eind van Q2 staan. In de laatste rondjes gaan Sainz en Russell er echter nog onderdoor. Leclerc en Hamilton staan in de buurt, Perez moet toch drie tienden toegeven op onze held. Dat is geen enorme kloof zoals in België, maar op een korte baan als Zandvoort toch weer net een beetje meer dan je zou willen. Bovendien heeft Verstappen zijn beste tijd gezet op gebruikte softs. Feitelijk is hij dus gewoon met enige marge de favoriet voor pole.

Aan het eind is het weer dringen voor een plekje in Q3. Mick Schumacher doet goede zaken door een snelle rijd neer te zetten. Zandvoort zou de Hazen moeten liggen, maar Magnussen lag er al in Q1 uit. Ook Tsunoda en Stroll laten zich weer eens van hun beste kant zien. Stroll gaat naar P8 en Tsunoda troeft teammaat Gasly af voor een plekje in Q3. De twee Alpines halen Q3 helaas niet, ondanks dat ze erg rap en ook buitengewoon fraai waren. Zhou en Albon zijn eveneens afvallers in Q2, maar dat heeft meer met de gebrekkige snelheid van hun auto te maken.

De afvallers: Gasly – Ocon – Alonso – Zhou – Albon

Q3

Appeltje-eitje voor Max dan? De bulli’s zijn de eerste auto’s op de ban. Verstappen is nu op nieuw rubber een dikke halve seconde sneller dan Perez, ondanks een foutje uitkomen Hugenholtz. Bij McLaren, Alpha Tauri en Haas gaan ze eerst voor een run op gebruikt rubber. Dat worden dus tijden die niet in de buurt komen van de stieren.

Een paar minuten later komen Ferrari en Mercedes in actie. Onder in beeld zien we de nodige paarse sectoren bij zowel Hamilton als Leclerc. HAM kraakt de tijd van VER echter niet en komt op de meet twee tienden tekort. Leclerc daarentegen laat zien dat Ferrari nog niet helemaal knock out in de touwen hangt. De Monegask gaat naar provisional pole. Max moet er dus nog even voor gaan zitten.

Leclerc is echter eerder op de baan. Door sector 1 is de Monegask sneller. Helaas voor CL16 is hij in de tweede sector niet zo goed. Charles verbetert zijn tijd met een tiende. Maar Verstappen trekt ‘m uit de hoge hoed met een verschil van 21 duizendsten met een goede tweede en derde sector. Het verschil is kleiner dan verwacht, maar hij heeft ‘m dus. Teammaat Perez gaat ondertussen voor het spektakel en spint in de Luyendijk-bocht. Lekker man.

Sainz komt uiteindelijk nog in de buurt maar Ferrari moet zich andermaal met twee auto’s nipt gewonnen geven aan koning Max. Hamilton sluit aan op P4 voor Perez en Russell. Norris, Schumacher, Tsunoda en Stroll maken de top-10 compleet. Straatfeest?

F1 kwalificatie Nederland 2022: De volledige uitslag